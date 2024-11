posavje

Prihodnost z elektrarno in brez poplav

30.11.2024 | 17:00 | M. Luzar

Dobova - Hidroelektrarna (HE) Mokrice bo tema javnega pogovora, ki ga bo pripravila Krajevna skupnost Dobova 4. decembra v dobovskem kulturnem domu. Razpravo bo nedvomno zaznamovalo najnovejše dogajanje v zvezi s pridobivanjem dokumentacije za to elektrarno.

V pripravah na gradnjo hidroelektrarne Mokrice so odkupili več kot 150 hektarjev zemljišč. Potem ko so na nekaterih odkupljenih parcelah načrtovalski količki stali že v začetku leta 2019, zaradi nasprotujočih si mnenj o umeščanju hidroelektrarne Mokrice te še ni. Energetiki zdaj pričakujejo, da bi gradbeno dovoljenje dobili v prihodnjem letu. (Foto: M. L.)

Brežiška družba Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS) je z dodatnimi raziskavami in izračuni dopolnila okoljske dokumente in jih nedavno poslala ustreznemu ministrstvu, potem ko je dopolnitev dokumentacije zahtevalo upravno sodišče. Sodišče je s tem ukrepom ugodilo Društvu za preučevanje rib Slovenije v pritožbi zoper vlado, ki je glede načrtovane gradnje hidroelektrarne Mokrice pri tehtanju dveh javnih koristi leta 2022 odločila, da je pridobivanje elektrike pomembnejše od ohranjanja narave.

Čeprav naj bi elektrarno zgradili že pred šestimi leti, zanjo torej še zmeraj pripravljajo dokumentacijo. Postopke že od začetka spremljajo zapleti pri umeščanju elektrarne v prostor. Nepopustljivo si namreč stojita nasproti dve strani. Medtem ko ena stran, tu izstopa Društvo za preučevanje rib Slovenije, vztraja pri mnenju, da bo zajezitev Save za potrebe načrtovane hidroelektrarne Mokrice nedopustno in škodljivo posegla v naravna življenjska okolja, druga stran, energetiki, zatrjuje, da bodo kljub gradnji elektrarne zadovoljivo ohranili naravno okolje. Zagovorniki elektrarne ves čas poudarjajo, da bodo zgradili elektrarno in sočasno protipoplavne nasipe, ki bodo pred visoko vodo varovali vasi na območju Dobove. Ko bo zgrajena HE Mokrice, zagotavljajo energetiki, bodo lahko dokončno in celovito protipoplavno zavarovali prostor ob Savi gorvodno vse do Krške vasi.

