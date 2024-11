družabno

Šentjernejski oktet s Talio

30.11.2024 | 15:15 | Lidija Markelj

Šentjernejski oktet je konec prejšnjega tedna na tradicionalni letni koncert v Kulturni center Primoža Trubarja privabil številno občinstvo. To ni skoparilo z aplavzi, ki so si jih zaslužili pevci, s katerimi je tokrat nastopil še deveti član, 15-letni Luka Barbič. To pomeni, da oktetovci, ki jim zdaj predseduje Darinko Makovec, skrbijo za podmladek. K pestrosti večera so prispevali tudi glasbeni gostje: vokalna skupina Gorjanski spev, ter svež glas na glasbeni sceni, pevka Tamara Kokol Hudoklin, ki ustvarja pod umetniškim imenom Talia. Zapela je ob klavirski spremljavi domačina Jerneja Šuštaršiča, pa tudi z oktetom (na fotografiji), ki se ni predstavil le s slovenskimi pesmimi, pač pa tudi z dalmatinskimi. Koncert so pevci zaključili nekoliko drugače – skupaj z Gorjanskim spevom so prvič zapeli z balkona. Obiskovalci so jih nagradili z aplavzom in članom Šentjernejskega okteta nazdravili še na mnoga leta.

Robert Kokol/Foto Asja)

