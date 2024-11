posavje

Sanacija nevarnega odseka Beli pesek na Bohorju

30.11.2024 | 13:30

Krško - Mestna občina Krško se je v sodelovanju z družbo Slovenski državni gozdovi na začetku septembra lotila sanacije skale Beli pesek ob lokalni cesti na Bohor (Senovo–Dovško–Jablance–Plešivec).

Sanacija nevarnega odseka skale Beli pesek na Bohorju. (Foto: MO Krško)

Projekt, ki obsega sanacijo 90-metrskega odseka, je namenjen izboljšanju prometne varnosti, saj so previsne in razpokane skale do višine 20 metrov predstavljale nevarnost za udeležence v prometu, so zapisali v sporočilu za javnost.

Sanacija vključuje izdelavo dveh etaž z urejenim odvodnjavanjem ter zaščito cestišča s pregradami, kar bo v prihodnje preprečilo padanje skal na cestišče in bistveno izboljšalo varnost. Gre za zahteven projekt, tako s tehničnega kot administrativnega vidika, saj so bila za izvedbo projekta potrebna številna dovoljenja in soglasja, specifična pa je tudi tehnologija izvedbe del.

Kot so še navedli v sporočilu za javnost, bodo dela predvidoma zaključena do začetka marca 2025. Vrednost investicije, ki je sofinancirana s strani družbe Slovenski državni gozdovi, znaša 110.000 evrov.

R. N.

