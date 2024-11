posavje

Koliko ljudi gre v brežiška zaklonišča?

29.11.2024 | 13:10 | M. L.

Brežice - Brežiški občinski svet je na včerajšnji seji zagotovil z rebalansom proračuna manjkajoči denar za stroške v vrtcih in socialnih zavodih.

Razloge za to, da je premalo denarja, je pojasnil vodja občinskega oddelka za finance in računovodstvo Aleksander Denžič. »Zaradi zakonskih obveznosti, ki so začele veljati v drugi polovici letošnjega leta, je nastal primanjkljaj na dveh proračunskih postavkah, in sicer gre za proračunsko postavko razlika med plačilom staršev in ceno programa v višini 270.000 evrov in oskrbnine v zavodih v višini 48.710 evrov,« je povedal Denžič.

Andrej Vizjak pogreša državne razpise za državno sofinanciranje gradnje osnovne šole Artiče.

Artiška šola bo počakala

Manjkajoči denar občina s tem rebalansom prerazporeja z dveh proračunskih postavk. Tako je iz proračunske postavke Osnovna šola Artiče vzela 100.000 evrov, ker, kot je povedal Denžič, šola letos ne bodo pričeli graditi. Poleg tega je z rebalansom zmanjšala za 218.700 evrov postavko Kanalizacija Krška vas, ker denarja ne bodo porabili zaradi dolgotrajnih postopkov javnega naročila.

Svetniki so sprejeli predlagani rebalans. Pred tem so kritično razpravljali o dosedanjem dolgotrajnem odlaganju gradnje osnovne šole Artiče. Andrej Vizjak (SDS), ki je obžaloval, da morajo z rebalansom poseči po denar, namenjen artiški osnovni šoli, je pokazal s prstom na vlado, češ, da ne pripravlja razpisov za državno sofinanciranje gradnje osnovnih šol. Tako vlada po Vizjakovih besedah še posebno zapostavlja šole na podeželju. Kot je dejal, je v občinskem svetu močna svetniška skupina Gibanja Svoboda, ki bi lahko po strankarski liniji pritisnila na vlado.

Vodja svetniške skupine Gibanje Svoboda Mojca Florjanič je v odzivu dejala, da je bila gradnja osnovne šole Artiče predvidena že v času prejšnje vlade. Stanka Preskar (Gibanje Svoboda) je v imenu odbora za družbene dejavnosti izrazila podporo rebalansu. Ob tem se je dotaknila oskrbnin v domovih starejših v Sloveniji in Hrvaški. Kot je rekla, želi pojasnilo, v čem se cene storitev v Sloveniji bistveno razlikujejo od tistih v Hrvaški, da so pri enakih kategorijah oskrbovancev oskrbnine na Hrvaškem tudi do petdeset odstotkov nižje kot v slovenskih domovih starejših.

Bojana Zevnik (Gibanje Svoboda) je v zvezi z zagotavljanjem manjkajočega denarja v proračunu izpostavila gradnjo nedavno odprtih javnih stranišč v Brežicah, ki po njenih besedah pomeni zelo drago naložbo.

Nekoliko dražja komunala

Direktor Komunale Brežice Aleksander Zupančič je predstavil nove cene komunalnih storitev, ki so posledica povišane omrežnine in dražje mehanske obdelave odpadkov. Kot je rekel, občani ne bodo plačali dražje omrežnine, več kot doslej bodo plačevali za obdelavo odpadkov. Komunalne storitve bodo za gospodinjstvo dražje za nekaj več kot evro. »Preračunali smo učinek podražitve na položnicah. Za štiričlansko družino je celoten učinek tega povečanja 1,28 evra, oziroma 1,36 evra, odvisno od tega, katere storitve imajo uporabniki,« je povedal direktor Zupančič.

Občinski svet je sprejel načrt za financiranje športa v naslednjem letu. Občina namenja za šport v letu 2015 skupno 1,3 milijona evrov. Boštjan Gregorčič (Korak naprej in Sonce) je v razpravi opozoril na neurejene tribune in sanitarije na nogometnem stadionu v Brežicah.

Naj že odprejo to cesto!

Na seji so imenovali predstavnike občine v svete zavodov šestih osnovnih šol v občini in vrtca Mavrica Brežice.

Stanko Tomše (desno) je pozval k čimprejšnji odpravi zapore na cesti v Šentlenartu.

Svetniki so sejo sklenili s pobudami in vprašanji. Med drugimi je Štefanija Kržan (Ljudje za ljudi) pozvala k zamenjavi pregorelih žarnic javne razsvetljave. Stanko Tomše (Korak naprej in Sonce) je vprašal, kdaj bo država začela graditi nov most čez Savo, brežiško vzhodno obvoznico in brežiško izvennivojsko križišče ceste in železnice ter kdaj bo sprostila promet na cesti v Šentlenartu, na kateri je že dolgo časa polovična zapora prometa. Za odpravo te cestne zapore se je zavzel tudi Igor Zorčič (Korak naprej in Sonce).

Ali so zaklonišča v brežiški občini redno vzdrževana, je zanimalo Mojco Florjanič (levo).

Mojca Florjanič je želela dobiti odgovor glede zaklonišč v občini. Kdo jih upravlja, ali jih redno vzdržujejo, v kakšnem stanju so, za koliko ljudi je prostora v zakloniščih, je vprašala. Predlagala je namestitev defibrilatorja na Šentvidu, plača naj ga občina. Mojca Kmetič (Ljudje za ljudi) je predlagala postavitev semaforja na Bizeljskem na Bizeljski cesti pri obstoječem prehodu za pešce v neposredni bližini osnovne šole.

