Višje sodišče potrdilo 30-letno zaporno kazen Pilingerju

29.11.2024 | 12:10 | STA

Ljubljana/Novo mesto - Višje sodišče v Ljubljani je potrdilo 30-letno zaporno kazen Mirku Pilingerju, ki ga obtožnica bremeni, da je septembra 2022 v romskem naselju Brezje v Novem mestu umoril Sabostjana Kovačiča. Delno pa je razveljavilo sodbo Dejanu Novaku, ki naj bi sodeloval pri tem. Pilinger se lahko še pritoži na vrhovno sodišče, poročata Delo in Slovenske novice.

Dejana Novaka in Mirka Pilingerja - Mikija (desno) je novomeško okrožno sodišče februarja spoznalo za kriva očitanih kaznivih dejanj. (Foto: arhiv DL; M. Ž.)

Obtožnica je Pilingerju in Novaku očitala, da sta 3. septembra 2022 po večerni zabavi v romskem naselju Brezje pri Novem mestu z audijem, ki ga je vozil Novak, zapeljala pred seata, v katerem sta bila 22-letni Kovačič in Demir Brezar, ter ga zablokirala. Nato naj bi Pilinger stopil ven in začel streljati, pri čemer je bil smrtno zadet Kovačič, Brezar pa hudo ranjen. Po prepričanju okrožne državne tožilke Barbare Prevolšek Rajić se je Pilinger za dejanje odločil iz ljubosumja in maščevanja, saj naj bi Kovačič flirtal z njegovo partnerko.

Na predobravnavnem naroku aprila lani sta se oba izrekla za nedolžna, v sojenju pa sta se bolj ali manj branila z molkom. Pilingerjev odvetnik je poskušal sodišče prepričati, da se je Pilinger zgolj branil in da naj bi prvi začel streljati Kovačič. Prav tako naj ga sploh ne bi bilo v audiju.

Februarja je sodni senat novomeškega okrožnega sodišča tako Pilingerja kot Novaka spoznal za kriva. Pilingerju je za umor in poskus uboja izrekel enotno kazen 30 let zapora, Novaku pa za pomoč pri tem 19 let zapora.

Višje sodišče je pritožbi na sodbo obravnavalo konec oktobra. Sodbi Pilingerju je v celoti pritrdilo. Pri Novaku je potrdilo petletno zaporno kazen za pomoč pri poskusu uboja, medtem ko je del sodbe, ki se je nanašal na pomoč pri umoru, razveljavilo in zadevo vrnilo v novo sojenje. Po navajanju Dela je sporna sama kvalifikacija dejanja, posledično pa tudi kazenska sankcija. Na prvi stopnji je bil namreč Novak za pomoč pri umoru obsojen na 15 let zapora. Če bo sodišče presodilo, da gre za blažjo kvalifikacijo, je pričakovati nižjo kazen, saj je v tem primeru 15 let najvišja zagrožena sankcija in ne najnižja, kot je to pri umoru.

Zdaj imata Pilinger in njegov zagovornik 30 dni časa za pritožbo na vrhovno sodišče. Zoper sodbo, s katero je bila izrečena ali potrjena kazen dosmrtnega zapora ali zapora v dolžini 30 let, je namreč dovoljena pritožba na vrhovno sodišče.

