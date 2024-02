Umor in poskus uboja v Brezju: Pilingerju 30 let zapora, Novaku 19 let

16.2.2024 | 13:20

Dejana Novaka in Mirka Pilingerja - Mikija (desno) je sodišče spoznalo za kriva očitanih kaznivih dejanj. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Na novomeškem okrožnem sodišču se je danes končalo maratonsko sojenje Mirku Pilingerju - Mikiju in Dejanu Novaku, obtoženima umora Sabostjana Kovačiča in poskusa uboja romskega glasbenika Demirja Brezarja - Demka oz. pomoči pri tem v odmevnem večernem strelskem obračunu med potniki dveh avtomobilov v romskem naselju Brezje v začetku septembra leta 2022. Sodni senat, ki mu je predsedovala sodnica Mojca Hode, je oba spoznal za kriva in Pilingerju izrekel za umor 24 let in poskus uboja 8 let zapora oziroma enotno kazen 30 let zapora, Novaku pa za pomoč pri umoru 15 let in pomoč pri poskusu uboja 5 let zapora oziroma enotno kazen 19 let zapora. Obramba obeh je napovedala pritožbo.

Sodni senat, ki mu je predsedovala sodnica Mojce Hode

Sodnica je poudarila, da je senat na podlagi obsežnega izvedenega dokaznega postopka zaključil, da so očitana kazniva dejanja obema nedvomno dokazana. Tako Pilingerju, da je 3. septembra leta 2022 okoli 22. ure v romskem naselju Brezje z avtomatsko puško neznane znamke namerno, zavestno in hote večkrat ustrelil proti osebam, ki so bile v seat alhambri. Pri tem je Kovačiča, ki si je dopisoval z njegovo partnerico Carmen Jarc, s strelom v glavo ubil, Brezarja pa hudo telesno poškodoval. Novaku pa, da je Pilingerju zavestno pomagal pri tem. Z njegovim audijem A6, v katerem je med drugim bil tudi Pilinger, so, kot je razložila, čakali v zasedi na parkirišču pred skupnostnim centrom v romskem naselju na seata in ko je ta šel mimo, je Novak zapeljal za njim, ga prehitel in pred njim naglo zavrl, tako da se je zaletel v njegov zadnji konec in obstal. Tako je Novak Pilingerju omogočil, da je, potem ko je izstopil iz vozila, oborožen z avtomatsko puško izvršil načrtovano dejanje.

Okrožna državna tožilka Barbara Prevolšek Rajić (levo) in pooblaščenca oškodovancev

Po prepričanju tožilke Barbare Prevolšek Rajić se je Pilinger za to dejanje odločil iz ljubosumja in maščevanja, saj naj bi Kovačič flirtal z njegovo partnerko. Pilinger je v današnjem zagovoru, ki ga je prebral njegov zagovornik Adam Molan, dejal, da ni naredil nobenega od dejanj, da je bil sicer Carmen nezvest, a da bi zaradi dopisovanja po telefonu hotel koga ubiti, »pa bi moral biti povsem nor«. V tistem času je bil Pilinger namreč v ljubezenski zvezi še z enim dekletom.

Med drugim je Pilinger tudi zapisal, da je bil tega večera doma in ko se je zgodila nesreča, je stopil proti cesti in videl dva avtomobila – audija in seata, iz slednjega je prvi začel streljati pokojni Kovačič. Ko je zavpila njegova partnerka Carmen, ki je stopila ven iz audija (v streljanju je bila tudi ranjena), je, da bi jo zaščitil, nekajkrat proti seatu ustrelil s pištolo, ki jo je imel pri sebi. Tudi njegov zagovornik Molan je dejal, da je pravzaprav za to, da je prišlo streljanja, kriv Kovačič, ker naj bi začel streljati prvi, Pilingerjevo streljanje pa je bilo povratni odziv. A, kot je v obrazložitvi sodbe povedala sodnica, izpovedi prič (gre za potnike v seatu alhambri), ki jih je sodišče ocenilo kot iskrene in resnične, potrjujejo, da je prvi streljal Pilinger, na to pa je s streljanjem odgovoril pokojni Kovačič.

Da je Pilinger kriv, po njenih besedah dokazuje tudi njegovo ravnanje po dogodku, ko se je s kraja odpeljal s svojim porche cayennenom, ga nato zapustil, pobegnil skozi gozd proti Prečni, poklical dekle, s katero je bil v ljubezenski zvezi, ji naročil, da ga pobere na dogovorjenem kraju in s seboj prinese oblačila, da se bo preoblekel. To je tudi naredila, prav tako je poklicala svojo sestro in jo spraševala, kakšno kazen lahko dobi nekdo, ki je ubil človeka. Pilinger se je policiji nato predal naslednji dan. Svojega dejanja se je dobro zavedal in je ravnal tako, da bi se čimbolj razbremenil krivde, je dodala sodnica.

Sodišče skoraj v celoti sledilo predlogu tožilstva

Tožilka je v zaključni besedi predlagala, naj sodišče Pilingerju za umor izreče 24 let zaporne kazni in za poskus uboja 10 let, nato pa združi v enotno kazen 30 let zapora. Za Novaka je predlagala, naj mu sodišče za pomoč pri umoru izreče 15 let zaporne kazni in za pomoč pri poskusu uboja pet let ter združi v 19 let in pol zapora. Kot že zapisano, je sodišče predlogu skorajda v celoti sledilo, a na razglasitev sodbe ni prišel ne Mirko Pilinger, ker da se slabo počuti, ne Dejan Novak.

Mirku Pilingerju je sodišče na predlog tožilke zaradi ponovitvene nevarnosti podaljšalo pripor do nastopa kazni, Novaku pa vzeli zasežen audi A6. Oškodovance je z njihovimi premoženjsko pravnimi zahtevki napotilo na pravdo.

M. Ž.