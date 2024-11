šport

Celjani zanesljivo ugnali Ribničane

29.11.2024 | 07:20 | STA; M. K.

Celje - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 13. krogu lige NLB premagali Riko Ribnico s 35:27 (17:14).

* Dvorana Zlatorog, gledalcev 300, sodnika: Pukšič in Satler.

* Celje Pivovarna Laško: Kozina, Gaberšek, Jelen, Perić 8 (2), Marguč 2, Mazej 4, Bognar 1, Antonijević 4, Onufrijenko 2, Milićević 7, Ćirović 2, Malović 1, Makuc 1, Hurtado Vergara 1, Mlakar 2, Rakita.

* Riko Ribnica: Braunović, Dobaj, Žabić, Pogorelec, Planinšek 2, Mihelič, Žagar 3, Javor, Stefanović 3, Begić Zbačnik, Skol 2, Begić 1, Nosan 1, Cimerman 3, Kasumović, Knavs 12 (4).

* Sedemmetrovke: Celje Pivovarna Laško 2 (2), Riko Ribnica 4 (4).

* Izključitve: Celje Pivovarna Laško 10, Riko Ribnica 6 minut.

* Rdeči karton: /.

Celjska zasedba je po dveh porazih - najprej je na domači sceni izgubili v Krškem z 28:32, nato pa na mednarodni še visoko proti norveškemu Runarju Sandefjordu z 28:41 - ugnala Riko Ribnico in se po nepopolnem krogu znova prebila na prvo mesto na razpredelnici. Pred drugouvrščenim LL Grosist Slovanom, ki bo v soboto gostil trebanjski Trimo, ima točko prednosti. Ribniška zasedba po osmem porazu ostaja v drugi polovici razpredelnice.

Rokometaši iz knežjega mesta so proti tradicionalnim tekmecem iz dežele suhe robe osvojili načrtovani točki. V 22. minuti so povedli za šest golov (14:8), v naslednjih šestih minutah pa tekmecem dopustili, da so naredili delni izid 6:1, tako da je njihova prednost povsem skopnela (15:14).

Celjani so v prvi polovici drugega polčasa znova dvignili raven svoje igre ter povedli za šest golov (24:18), nato pa do zadnjega zvoka sirene nadzorovali Ribničane. Največ so vodili za devet golov (32:23, 33:24, 34:25).

Pri Celjanih je bil najbolj učinkovit Luka Perić z devetimi zadetki, vratar Gal Gaberšek pa je zbral 14 obramb. Pri Ribničanih je blestel Uroš Knavs, ki je dosegel ducat golov.

IZJAVI PO TEKMI:

Uroš Knavs, igralec RD Riko Ribnica: "Prišli smo se borit po najboljših močeh, saj so Celjani v napornem ritmu tekem in smo to želeli izkoristiti. Tudi na Norveškem niso najbolje odigrali ter smo računali, da smo jim lahko s pravo borbo blizu. V prvem polčasu smo bili zraven, vrnili smo se po zaostanku šestih zadetkov, to nam v drugem žal ni uspelo. Nismo bili dovolj kompaktni v obrambi, Celjani so nekaj zadetkov dosegli iz nasprotnih napadov, nekaj pa s streli od daleč. Celjanom čestitke za zmago in vso srečo na povratni tekmi proti Runarju."

Gal Gaberšek, igralec RK Celje Pivovarna Laško: "Tokrat nam je uspelo sestaviti skoraj celotno srečanje z dobro predstavo na obeh straneh igrišča. Nismo naredili velikega števila napak, v obrambi smo bili dovolj kompaktni, kar je tudi olajšalo delo meni kot vratarju. Zabeležili smo lepo zmago po porazu na Norveškem. S tem smo si zagotovo dvignili samozavest in gremo sproščeno v nedeljski obračun."

Ribniška ekipa bo 7. decembra gostila Koper.

* Izidi, 13. krog:

- sreda, 27. november:

Krka - Urbanscape Loka 28:25 (12:14)

Koper - Jeruzalem Ormož 31:36 (17:17)

- četrtek, 28. november:

Celje Pivovarna Laško - Riko Ribnica 35:27 (17:14)

- sobota, 30. november:

19.00 Sviš Cugelj okna Iv. Gorica - Misteral Krško

19.00 Slovenj Gradec - Trimo Trebnje

19.45 LL Grosist Slovan - Gorenje Velenje

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 13 10 2 1 419:366 22

2. LL Grosist Slovan 12 10 1 1 351:306 21

3. Gorenje Velenje 12 8 1 3 343:312 17

4. Krka 12 7 2 3 344:308 16

5. Trimo Trebnje 12 7 2 3 349:318 16

6. Urbanscape Loka 13 4 4 5 341:338 12

7. Slovenj Gradec 12 5 2 5 326:338 12

8. Riko Ribnica 13 3 2 8 372:399 8

9. Misteral Krško 12 4 0 8 327:359 8

10. Jeruzalem Ormož 13 4 0 9 356:391 8

11. Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 12 2 2 8 310:340 6

12. Koper 12 1 0 11 309:372 2

