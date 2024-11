šport

Krka prekinila zmagoviti niz Loke

28.11.2024 | 07:30 | M. K.

Novo mesto - Rokometaši Krke so v 13. krogu lige NLB premagali Urbanscape Loko z 28:25 (12:14).

Foto, tudi spodaj v fotogaleriji: Gašper Simonič

* Dvorana Marof, gledalcev 112, sodnika: Lah in Sok.

* Krka: Stanojlović, Blaževič, Avsec 1, Cirar 1, Rašo 6, Gliha 1, Ščuka, Vukić 7 (1), Stanojević 6 (1), Rašo 1, Zajc, Nikolić 2, Lavrič, Kukman 3, Matko, Derganc.

* Urbanscape Loka: Grudnik, Juričan, Ferdin, Stopar 1, Dolenc, Ribić, Mali, Poje 2, Peternel, Jesenko 3, Kocbek 3, Strehar 2, Batagelj 4, Jesenko 5 (1), Hriberšek 5 (2), Šebalj.

* Sedemmetrovke: Krka 3 (2), Urbanscape Loka 5 (3).

* Izključitve: Krka 10, Urbanscape Loka 10 minut.

* Rdeči karton: /

Krka je ekipo, s katero sta bila pred dvobojem soseda na lestvici, ob koncu premagala za tri gole in je zdaj začasno skočila na četrto mesto s 16 točkami. Škofjeločani so ostali pri 12 točkah na šestem.

A večji del tekme sta bili moštvi precej skupaj, šele v drugi polovici drugega polčasa so domači prišli do prednosti, ki so jo obdržali do konca.

Pred tem so bili v boljšem položaju gostje. V končnici prvega dela so po izenačenem začetku povedli najprej za dva, potem za tri gole (11:8), na odmor so odšli s +2.

Tudi v uvodu drugega dela so to prednost še zadržali. A Krka jih je lovila in ujela, najprej pri 16:16, po še enem vodstvu Škofjeločanov pa še drugič pri 19:19. To je bilo tudi zadnje izenačenje na tekmi, saj je Krka nato na hitro prišla do dveh golov naskoka (22:20, 23:21), v zadnjih minutah pa do treh in takšno razliko tudi ubranila do konca.

Pri domačih je Vojislav Vukić dosegel sedem golov, po šest sta jih dodala Leon Rašo in Veljko Stanojević. Za Urbanscape Loko pa sta po pet golov dosegla Matevž Jesenko in Nejc Hriberšek.

V naslednjem krogu bo 7. decembra Krka gostovala pri Gorenju.

Izjavi po tekmi:

Benjamin Cirar, igralec MRK Krka: »Lahko rečem, da smo večino tekme odigrali slabo, na koncu malo strnili vrste in dosegli željeno zmago. Vemo, da nas prihodnjo sredo v dvorani Poden čaka še težja pokalna tekma, kot danes. Verjamem, da bomo tudi v gosteh naredili vse za napredovanje v pokalu Slovenije, še prej pa nas v soboto čaka povratna evropska tekma, na katero se že zavzeto pripravljamo.«

Mark Batagelj, igralec RD Urbanscape Loka: »Danes sta se srečali ekipi, ki po mojem mnenju igrata najboljšo obrambo v ligi. Tekma je bila zelo težka, vedeli smo, da bo odločala vsaka žoga. V prvem polčasu smo naredili nekaj napak preveč, kar nas je stalo višjega vodstva, v nadaljevanju pa nam je zmanjkalo moči, morda kakšna napačna odločitev v napadu, kar je Krka izkoristila in se na koncu veselila obeh točk.«

Izidi 13. kroga rokometne lige NLB in lestvica

* Izidi, 13. krog:

- sreda, 27. november:

Krka - Urbanscape Loka 28:25 (12:14)

Koper - Jeruzalem Ormož 31:36 (17:17)

- četrtek, 28. november:

19.00 Celje Pivovarna Laško - Riko Ribnica

- sobota, 30. november:

19.00 Sviš Cugelj Okna Ivančna Gorica - Misteral Krško

19.00 Slovenj Gradec - Trimo Trebnje

19.45 LL Grosist Slovan - Gorenje Velenje

- lestvica:

1. LL Grosist Slovan 12 10 1 1 351:306 21

2. Celje Pivovarna Laško 12 9 2 1 384:339 20

3. Gorenje Velenje 12 8 1 3 343:312 17

4. Krka 12 7 2 3 344:308 16

5. Trimo Trebnje 12 7 2 3 349:318 16

6. Urbanscape Loka 13 4 4 5 341:338 12

7. Slovenj Gradec 12 5 2 5 326:338 12

8. Riko Ribnica 12 3 2 7 345:364 8

9. Misteral Krško 12 4 0 8 327:359 8

10. Jeruzalem Ormož 13 4 0 9 356:391 8

11. Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 12 2 2 8 310:340 6

12. Koper 12 1 0 11 309:372 2

