Odbojkarji Krke preko Alpacema v polfinale Pokala Slovenije

29.11.2024 | 08:00 | S. V.

Foto: MOK Krka

Novo mesto

- V Novem mestu je bila sinoči odigrana še zadnja tekma četrtfinala Pokala Slovenije, pomerili pa sta se ekipi Krke in Alpacema Sportiva iz Kanala. Če štejemo še tekmi v državnem prvenstvu, potem je bil to tretji obračun omenjenih ekip, prve medsebojne zmage pa so se razveselili Dolenjci. Zanjo so potrebovali štiri nize, do nje pa so pršli predvsem na račun izjemne igre v blok-obrambi ter odlične ekipne igre, pomagalo pa je tudi 23 gostujočih napak na začetnem udarcu. S 17 točkami je sicer pri Krka izstopal Koncilja, a vsak igralec je v mozaik zmage dodal svoj košček. Na drugi strani je največ točk zbral Ranc (19). Krka se bo v polfinalu pomerila z ACH Volleyem.

Pokal Slovenije, moški, četrtifinale

Krka - Alpacem Sportivo

3:1 (25, 22, -23, 18)

Novo mesto, 28. november 2024. Sodnika: Markelj, Hafnar, obiskovalcev: 200.

Krka: Travnik M. (L), Medved, Erpič 1, Koch 4, Kosmina 9, Bregar M., Verdinek (L), Travnik 3, Glamočanin 5, Koncilja 17, Vidmar, Lindič 7, Rojnik 12, Bregar P., trener: Tomislav Mišin.

Alpacem Sportivo: Mugerli, Ćinćur 9, Jerončič 9, Lavrič, Vinčič 2, Godnič 1, Stojanovič, Okroglič (L), Ristić 11, Kovačič, Maretič 11, Ranc 19, trener: Gregor Jerončič.

Ekipi sta na uvodu v tekmo potrebovali nekaj minut, da sta našli pravi ritem in zmanjšali število neizsiljenih napak. Nadaljevanje je bilo izenačeno, ekipi pa druga drugi nista dopustili več kot dve točki prednosti. Gostujoči voz sta vlekla Ranc in Jerončič, pri domačinih pa sta bila najbolj razpoložena Koncilja ter Kosmina. V končnico sta ekipi vstopili poravnani na 20. Domači trener je namesto Kosmine na servis poslal Erpiča. Ta se je oddolžil z dobrim začetnim udarcem po katerem je Krka uspela povesti z 22:20. Sledil je odmor gostov, po katerem so z uspešnim blokom Činćurja prekinili domači nalet. Glamočanin je domače povedel na 23:21. Kanalci so odgovorili z novim uspešnim blokom. Rojnik je domačim priigral prvo zaključno žogo. Gosti so nato ubranili kar tri, četrto pa je izkoristil Glamočanin za zmago Krke z 27:25.

Drugi niz so bolje odprli gosti in hitro pobegnili na prednost s 3:6. Sledilo je kar nekaj nervoze na obeh straneh, po njej pa so se bolje znašli domači odbojkarji in nanizali kar 5 zaporednih točk. Gosti so nato zaigrali bolje, razigrani trio Ćinćur, Ranc ter Ristić pa je Kanalce povedel celo do vodstva s 15:16. V končnico so z minimalno prednostjo vstopili domači. Lindič je z uspešnim napadom Krko povedel na 21:19. Ristić in Maretič sta goste ohranila v igri. Krkaši so si znova priigrali 2 zaključni žogi, tokrat pa so po napaki gostov izkoristili že prvo za 25:22.

V tretjem nizu je pri domačih namesto Glamočanina dobil Toni Travnik. V uvodu niza smo videli nekaj nihanj v igri, saj so hitro na tri točke prednosti pobegnili gosti. Domači so s tremi zaporednimi točkami izenačili, takoj zatem so Kanalci spet vpisali tri vezane točke. Krka je novo izenačenje nato ujela na štirinajsti točki. Znova se je obetala napeta končnica. Krkaši bi lahko tekmo odločili že v tretjem nizu, a dane priložnosti niso izkoristili. Maretič je gostom priigral prvo zaključno žogo, to pa je v naslednji akciji izkoristil Ranc (23:25).

Domačinom se je poznal manjko razpoloženega korektorja (Bregar ni nastopil zaradi zdravstvenih težav), zato je domači trener Mišin v četrtem nizu znova poskusil s Konciljo na mestu korektorja, poleg Lindiča pa je mesto blokerja zapolnil Erpič. Ta poteza se je vsaj v začetku niza obrestovala, saj so domači povedli s 4:1. Nepopustljivi Kanalci so v nadaljevanju vzpostavili ravnovesje moči in po zvitem napadu Vinčića izenačili na 5. Z dvema zaporednima blokoma, postavila sta ju Lindič in Koncilja, je Krka ušla na 15:13. Za novo točko je uigrano akcijo na mreži izkoristil Koncilja, v naslednji akciji pa je v bloku zvito roke umaknil še Kosmina za štiri točke prednosti. Vinčič je iskal razpoložene napadalce, Krka je nadaljevala z odlično igro v bloku in obrambi. Kot že večkrat na tekmi, se je izkazal libero Krke Jožef Verdinek, za novo najvišjo prednost pa sta dva vezana bloka postavila še Rojnik in Koncilja. Koch je z asom domače pripeljal na prag zmage, po napaki gostov pa je bilo veselje odbojkarjev Krke dokončno in zasluženo.S koncem te tekme so znani tudi polfinalni pari. Krka se bo pomerila z ACH Volleyem iz Ljubljane, na drugi tekmi pa se bosta pomerila Fužinar Sij Metal Ravne ter OK i-Vent Maribor. Tekme so predvidene 11. decembra.

Izjavi po tekmi:

Jožef Verdinek, igralec Krke: "Veseli smo, da smo končno uspeli premagati Kanalce, kajti na prejšnjih dveh tekmah nam to ni uspelo. Danes je bila tekma malo drugačnega pomena, saj ni šlo za točke v državnem prvenstvu pač pa za polfinale Pokala. Res sem vesel, da smo dali vse od sebe, da smo pokazali tisto odbojko, ki jo znamo in želimo igrati. Pred tekmo si nismo zadali rezultatskega pritiska, odigrali smo sproščeno in borbeno, to pa je rezultiralo v zmago."

Lian Svit Maretič, igralec Alpacem Sportiva: "Enostavno nismo imeli sreče. Vse, kar smo poskusili, se nam ni izšlo tako, kot smo se dogovorili na začetku. Bolj bi morali pritiskati z začetnimi udarci, predvsem pa bi jih morali več spraviti v polje, saj je bilo napak preveč, Krka pa je to znala kaznovati."

Krka že v soboto nadaljuje z nastopi v državnem prvenstvu, čaka jih gostovanje pri Fužinarju na Ravnah na Koroškem.

