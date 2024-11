dolenjska

Raje bi imeli ukrepe kot natečaj

28.11.2024 | 12:30 | L. Markelj

Mihovica pri Šentjerneju - V teh dneh je mnoge Dolenjce, Posavce in Belokranjce, zlasti tiste, ki živijo v bližini Romov, razburila objava nagradnega natečaja za otroke in mladino z naslovom Skupaj proti anticiganizmu. Urad Vlade RS za narodnosti, ki ga je objavil, pravi, da se želi tako spopasti z anticiganizmom kot eno najpogostejših oblik diskriminacije pri nas in v Evropi, pri tem pa vidi pomembno vlogo zlasti mladih.

Andrej Brečko (Foto: L. M.)

A tudi če je namen akcije dober, je ta izzvala burne odzive, celo med Romi. Ne strinjajo se z imenom akcije in so užaljeni zaradi imena. Predsednik sveta Romskih skupnosti Jožek Horvat Muc pravi, da anticiganizem sploh ne obstaja, le antiromizem. Anticiganizma pa da ni, ker tudi Cigani ne obstajajo. Romi niso zadovoljni, ker jih niso vprašali za soglasje glede poimenovanja tega natečaja, sprašujejo, kdo se je sploh spomnil tega imena.

Če nekatere moti poimenovanje natečaja, pa se drugi sprašujejo o njegovi smiselnosti oz. upravičenosti. Dvom o pozitivnih posledicah akcije so denimo izrazili v Vaški skupnosti Mihovica v šentjernejski občini.

Kot pravi eden od vaščanov Mihovice, Andrej Brečko, ki je tudi član Regijske civilne iniciative za reševanje romske problematike, natečaj kaže na ignoranco države, ki da ima vse, ki opozarjajo na probleme z Romi, za nestrpneže, ksenofobe in lažnivce: »A dejstvo je, da dokler bodo Romi ali Cigani, kot jim očitno sami rečejo, živeli in se obnašali tako, kot se, jih bodo ljudje tako gledali in označevali. Takšni pač so – z izjemami, seveda. Če si vladajoči res želijo zmanjšati anticiganizem med ljudmi, naj začnejo ustrezno ukrepati in spremenijo zakonodajo, da Romi postanejo odgovorni državljani, ki bodo živeli od svojega dela, in ne od socialnih podpor, in da bodo spoštovali zakonodajo.«

