kronika

Pogrešano 14-letnico našli

28.11.2024 | 10:25 | M. K.

Brežice - Svojci so, kot smo poročali, policijo obvestili, da od torka, 5. 11., pogrešajo 14-letno T. Š. z območja Brežic, ponoči je iz Perišč odšla neznano kam.

Policisti so pogrešano najstnico našli včeraj na območju Novega mesta in predali staršem. Po prvih informacijah je z njo vse v redu, so pravkar sporočili s PU Novo mesto.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

‹ nazaj