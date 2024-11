kronika

Ni bila resna grožnja, ampak želja po pritegnitvi pozornosti

27.11.2024 | 16:00 | B. B.

Brežice - Brežiški policisti so bili včeraj obveščeni, da so zaposleni v eni izmed izobraževalnih ustanov v Brežicah, neuradno na osnovni šoli, našli list papirja, na katerem je bila vsebina, ki bi lahko pomenila potencialni varnostni dogodek, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Kot so ugotovili policisti, se vsebina ni nanašala na grožnjo konkretni osebi ali osebam in iz vsebine niso izhajale grožnje, ki bi imele elemente kaznivega dejanja, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti.

Kot navajajo v sporočilu za javnost, so se policisti in kriminalisti tako kot v vseh tovrstnih primerih nemudoma odzvali in pričeli izvajati prve nujne ukrepe za zagotovitev varnosti, ugotavljanje izvora in resnosti vsebine.

"Ves čas so preverjali vse okoliščine, vrednotili pridobljene podatke in z namenom izsleditve avtorja včeraj in danes opravili številne razgovore z zaposlenimi in otroki v prisotnosti staršev. Z namenom zagotavljanja varnosti in krepitve občutka varnosti so policisti okrepili prisotnost na območju izobraževalne ustanove in pri izvajanju vseh ukrepov ves čas sodelovali z vodstvom vzgojno izobraževalne ustanove," so sporočili s PU Novo mesto.

Kot navajajo na PU Novo mesto, je policistom danes uspelo identificirati mladoletnega avtorja vsebine in z njim v prisotnosti staršev opravljajo razgovor. "Zaradi varovanja osebnih podatkov podrobnosti ne moremo pojasnjevati, prve ugotovitve pa kažejo, da ni šlo za neposredno grožnjo, ampak nepremišljeno ravnanje zaradi pritegnitve pozornosti. V primerih, kjer so vključeni otroci, je potrebno izhajati iz zaščite največje koristi otrok (mladoletnikov) in njihove zasebnosti ter integritete. Objava kakršnihkoli podatkov o otrocih (mladoletnikih), ki so udeleženi v uradnih postopkih, predstavlja kaznivo dejanje kršitve tajnosti postopka po 287. členu Kazenskega zakonika."

"V zadnjem letu smo tudi na Policijski upravi Novo mesto obravnavali posamezne prijave, ki bi se lahko nanašale na potencialni varnostni dogodek. Policija je vse primere preverila in v vseh se je izkazalo, da gre za škodoželjne objave ali nepremišljeno izrečene grožnje mladostnikov, katerih namen je pogosto maščevanje, pritegnitev pozornosti in ni šlo za resne grožnje, ki bi imele elemente kaznivega dejanja, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti," so še sporočili s PU Novo mesto.

