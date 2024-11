gospodarstvo

Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih

27.11.2024 | 13:20 | Ž. Z.

Novo mesto - V Mladinskem centru Oton, ki deluje pod okriljem Zavoda Novo mesto, je včeraj potekala novinarska konferenca, na kateri so predstavili pilotni projekt »Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih«.

Koordinator za mladino Mitja Valentinc in vodja pilotnega projekta Alenka Gazvoda sta predstavila projekt, katerega cilj je ozavestiti in opolnomočiti mlade o problematiki prekarnosti, pomenu delavskih in socialnih pravic, nudenju svetovalne pomoči in podpore mladim ter izvajanje podpornih aktivnosti projekta.

Projekt, ki je vreden 87.060 evrov, poteka od 1. julija 2024 do 31. decembra 2026. Vanj želijo vključiti 175 mladih med 15. in 29. letom, ki vstopajo na trg dela. Za mlade so pripravili in že izvajajo program z naslovom Trajnostne kariere za mlade – TRK!. Program izvajajo v okviru Tabora na OFF ali v obliki delavnic v Mladinskem centru Oton. Mladi prek programa spoznajo, kaj je prekarnost ter kakšne so pasti in prednosti posamezne oblike zaposlovanja. Seznanijo se z nasveti, kako se soočati s stresom ter kje in kako poiskati psihološko podporo pri soočanju z negotovostjo in pritiski. Prek delavnic razvijejo trajnostno karierno strategijo ter identificirajo osebne močne točke, postavijo cilj in načrtujejo trajnostno kariero.

V sklopu pilotnega projekta so v mladinskem centru odprli tudi posvetovalnico, ki je odprta vsak torek in četrtek med 13. in 15. uro. Posvetovalnica je namenjena mladim, ki potrebujejo dodatne informacije, oporo in pomoč pri premagovanju prekarnosti. Nudijo jim individualno svetovalno pomoč in podporo.

