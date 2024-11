kronika

Trije pretepli moškega in njegovo hčer; pijan trčil v dva

27.11.2024 | 12:40 | M. K.

Policisti PP Novo mesto so bili včeraj okoli 13. ure obveščeni o pretepu na območju naselja Brezje. Po prvih ugotovitvah naj bi trije nasilneži pretepli oškodovanca in njegovo mladoletno hči in mu ukradli denar. Oškodovanec je zaradi poškodb poiskal zdravniško pomoč. Policisti so ugotovili identiteto nasilnežev in nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin. Zoper osumljence bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, poročajo s PU Novo mesto.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Pijan trčil v dva

Malo pred 17. uro se je zgodila prometna nesreča v Stopičah. Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je za trčenje odgovoren 64-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 32-letnega voznika ter v avtomobil, parkiran v bližini. V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,82 milligrama alkohola (1,7 g/kg). Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvah cestno prometnih predpisov bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomi in tatvine

V noči na torek so na območju Škocjana neznanci iz kmetijskega objekta ukradli dva prašiča.

Na območju Brezovske Gore je med 24. 11. in 26. 11. nekdo vlomil v počitniško hišo in ukradel kosilnico in kovinsko posodo. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2.000 evrov škode.

Včerah med 13. in 21. uro je v Praprečah pri Straži neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V Ločni v Novem mestu je med 13. in 23. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v hišo. Pregledal je prostore in ukradel denar. Policisti so opravili ogled, zavarovali najdene sledi in nadaljujejo preiskavo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rakovec, Slovenska vas, Jereslavec, Trnje, Loče, Bukošek) včeraj prijeli 26 državljanov Sirije, 11 Afganistana, deset Turčije, šest Egipta, pet Senegala, štiri Bangladeša, tri Indije, dva državljana Nepala, državljana Maroka, Mjanmara, Gane, Rusije in Pakistana. Na območju PP Črnomelj (Preloka) so prijeli tri državljane Afganistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 65. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 238 klicev. Obravnavali so šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Pridržali so voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola, in na Obrežju zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 20. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, nezakonitega lova, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

