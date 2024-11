bela krajina

Romsko naselje Boriha s kanalizacijo

27.11.2024 | 09:40 | M. K.

Metlika - V romskem naselju Boriha so včeraj uradno odprli novo kanalizacijo, ki, kot so zapisali na Občini Metlika, ''predstavlja pomemben mejnik pri izboljšanju infrastrukture in življenjskih pogojev v skupnosti.'' Dogodek, ki ga je povezovala Snežana Hudorovac, je poudaril pomen povezovanja in skupnih prizadevanj za boljši jutri, so še dodali.

Trak so prerezali županja Martina Legan Janžekovič, minister dr. Aleksander Jevšek, predstavnik naselja Matjaž Hudorovac in Miha Nahtigal, predstavnik podjetja Teleg-m, ki je izvedlo projekt. (Foto: Občina Metlika)

Uvodoma je Matjaž Hudorovac, predstavnik naselja, poudaril pomen projekta za vsakdanje življenje prebivalcev in izrazil hvaležnost za podporo občine, ministrstva in vseh vpletenih. Špela Hudorovac, učenka 6. razreda Osnovne šole Metlika, je z recitacijo pesmi Kam pa teče voda avtorice Neže Maurer simbolično predstavila vodo kot vir življenja in povezovanja. Z recitalom Voda – vir življenja pa je petošolka Lucija Hudorovac opozorila na pomen odgovornega ravnanja z naravnimi viri.

Županja Martina Legan Janžekovič je v svojem nagovoru izpostavila prizadevanja občine za vključujoč razvoj in izboljšanje življenjskih pogojev za vse prebivalce ter pohvalila sodelovanje med različnimi akterji v projektu.

Osrednji govornik, minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek, je poudaril, da je projekt kanalizacije del širših prizadevanj za uravnotežen regionalni razvoj. Spregovoril je o načrtih ministrstva, ki vključujejo vlaganja v infrastrukturo, spodbujanje gospodarskih dejavnosti in izboljšanje kakovosti življenja v manjših skupnostih. Minister je poudaril, da je tovrstno delo ključno za zmanjševanje razlik med regijami in gradnjo povezanih ter vzdržnih skupnosti.

Projekt, vreden 297.800 €, je sofinanciralo Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj v višini 250.000 €, kar predstavlja 86 % celotne investicije, in je bil izveden v okviru državnega razpisa za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letih 2023 in 2024.

