dolenjska

Kanalizacija je, priključkov malo

27.11.2024 | 14:20 | L. Markelj

Šmarješke Toplice - Kot mnoge dolenjske občine se tudi Občina Šmarješke Toplice v zadnjih letih trudi z gradnjo kanalizacije v vaseh, v katerih še ni urejenega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda.

Marsikje so že bili uspešni in kar nekaj je vasi, v katerih so kanalizacijo že zgradili – od Žalovič do Dolenjega Kronovega, Družinske vasi in Vinice pri Šmarjeti –, a kaj, ko se nanjo občani slabo priključujejo, sploh pa ne v predpisanem roku. A se zaradi tega ne zgodi nič. To je čudno, saj ne gre le za ekologijo, ampak tudi za neplačan komunalni prispevek, ki je namenski proračunski denar, s katerim bi lahko občina izboljševala svoje kanalizacijsko omrežje.

Zgradili, priklopov pa ni. (Simbolna slika, arhiv DL)

Takšno stanje mnoge občane jezi. Tudi naša vprašanja na to temo so na Občini Šmarješke Toplice kljub večkratnim pozivom v dobrem mesecu dni ostala brez odgovorov. Nekaj pojasnil nam je uspelo dobiti v Komunali Novo mesto - podatki skrbijo.

Verjetno je za takšno klavrno stanje s priklopi krivo dejstvo, da ni kontrole in sankcij za občane, ki ne storijo, kar bi morali. Nekdanji MIR je bil zaradi kadrovskih težav dolgo le mrtva črka na papirju. Morda pa bo drugače po novem letu, ko bodo inšpektorji le šli na teren.

V občini Šmarješke Toplice gradijo kanalizacijsko omrežje, a se občani po vaseh ne priključujejo, posledic pa ni – Inšpektorja na terenu že dolgo ni – Občani jezni, občina molči – Po novem letu pod skupno občinsko upravo

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

‹ nazaj