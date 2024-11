družabno

Timi in Jadranka

27.11.2024 | 10:50 | Renata Mikec

Na Dvoru sta se srečali dve srčni dami – veterinarka Timoteja Andrijanič (na fotografiji desno) in Jadranka Meglen (levo). Povezujeta ju iskrena ljubezen do živali in želja pomagati tistim, ki so v stiski in najbolj potrebni pomoči. Timoteja, veterinarka z velikim srcem, vedno priskoči na pomoč, kadar jo živali najbolj potrebujejo. Njena toplina in predanost sta razlog, da jo imajo vsi Suhokranjci iskreno radi. Jadranka pa s svojo energijo in prostovoljnim delom v domačem kraju in v Društvu za zaščito živali Novo mesto pomembno prispeva k izboljšanju življenja živali. Obe veliko sodelujeta pri pomoči mačkam v Suhi krajini, kjer si prizadevata za boljše življenje teh pogosto spregledanih bitij. Na nedavnem dogodku Na kavi z veterinarko Timi, ki je imel tudi dobrodelen značaj in sta ga skupaj izpeljali pod okriljem Kulturnega društva Dvor, so se zbrali ljubitelji živali iz Suhe krajine. Zbrane prostovoljne prispevke so namenili Društvu za zaščito živali Novo mesto, tako kot zbrano hrano za mačke, praskalnike in mačje igrače, hrana za pse pa bo romala v Zavetišče Turk. Večer je bil še en dokaz, da skrb za živali vselej združuje dobromisleče ljudi.

