družabno

Pogačar na Ratežu

26.11.2024 | 12:50 | Renata Mikec

Gostilna Vovko na Ratežu je znana po vrhunski kulinariki s pridihom domačnosti. Pred kratkim jo je spet obiskal najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar, ki mu titulo najboljšega mirno priznava celo Eddie Merxx. Pogačar, ki ima svoj kolesarski prestol v ekipi UAE Team Emirates, se z veseljem odzove tudi na reprezentančna tekmovanja. Selektor Uroš Murn je tokrat svojo ekipo s Pogačarjem na čelu povabil na kolesarsko turo na Gorjance, ob vrnitvi pa so se ustavili v gostilni Roka in Mance Vovko na Ratežu, kjer jih je čakalo kosilo. Navdušeni so se okrepčali in si ogledali tudi novost Vovkove gostilne. To je vinski bar, v katerem gostom ob bogati ponudbi vin na kozarec postrežejo tudi s hladnimi predjedmi in z odličnimi sladicami. Ob zakoncih Vovko je na fotografiji tudi kolesarski as Tadej Pogačar, ki je Vovkovim podaril eno svojih podpisanih majic.

