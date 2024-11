kultura

Za najboljši literarni prvenec SKS razglašen roman Tine Perić Ćrtice

25.11.2024 | 12:20 | STA

Ljubljana/Novo mesto - Plaketo za najboljši literarni prvenec 40. Slovenskega knjižnega sejma prejme Tina Perić za roman Ćrtice, ki je izšel pri založbi Goga, je razglasila žirija v sestavi Suzane Tratnik, Vide Mokrin Pauer in Andreje Zabret. Nagrado pisateljskega društva in zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev ji bodo izročili v četrtek na Pisateljskem odru.

Tina Perić s svojimi Ćrticami (Foto: FB Založba Goga)

Radoživ, bister, grenek in humoren roman Ćrtice avtorice Tine Perić govori o odraščanju v Sloveniji, tako v času razpadanja Jugoslavije in izbruhu vojne v začetku 90. let minulega stoletja pa do osamosvojitve Slovenije in izbrisa 25.671 ljudi iz evidenc stalnega prebivalstva. "Po teh družbenih pretresih se domovina za protagonistko Mio in njene najdražje, torej za tiste 'od dol', v tem primeru označene za 'Bosance', zoži na Slovenijo, ki pa ji ne pripadajo več zares, saj so postali 'drugi', osumljeni tudi izdaje in nelojalnosti," so vsebino romana povzeli v žiriji.

Roman po oceni žirije mojstrsko združuje osebno izpoved z družbeno kritiko, "izraslo tudi iz poglobljenega študija doživetij mnogih izbrisanih, ko je zločinska politična birokratska odločitev za veliko let z absurdnostmi in tragedijami zaznamovala ljudi v Sloveniji in Jugoslaviji".

Ćrtice s prepletom pripovedi in esejističnih odsevov ponujajo vpogled v osebno in kolektivno travmo. To je knjiga, ki nagovarja vse generacije, od mladih, ki bi jo morali brati za maturo, do starejših, ki iščejo globlje razumevanje zgodovinskih in osebnih zgodb, je zapisala žirija. "Izjemna literarna kakovost in človeška toplina romana Ćrtice zagotavljata, da bo knjiga ostala nepozabna tako za literarne sladokusce kot za tiste, ki jo bodo brali kot pričevanje o življenju med preteklostjo in sedanjostjo v Sloveniji in ... Ta roman ima moč, da lahko postane kultna umetnina za bralce s področja celotne bivše Juge in širše," še piše v obrazložitvi nagrade.

Lavreatka je dejala, da je s Ćrticami želela povedati zgodbo ene družine, ki jo je prizadel izbris. "In občutek je, da jo je nekdo slišal. Vesela sem, da smo kot družba pripravljeni slišati take zgodbe. Da skupaj rastemo in se celimo. In podobnih zgodb je mnogo, vsaj 25.671. Pomembno je, da prisluhnemo tudi tem," so njene besede povzeli pri Društvu slovenskih pisateljev.

Za nagrado, ki jo podeljujeta Društvo slovenskih pisateljev in Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev Slovenije, so bili nominirani še zbirka pesmi Žive Čebulj Sama ljubezen je to, delo Hannah Koselj Marušič Vse je eno vse je vseeno, prozno delo Liu Zakrajšek Zajtrk prvakinj in roman Boštjana Tadla Četrta generacija.

