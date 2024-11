šport

Somraku zlato, Antiču in Rusu bron

24.11.2024 | 18:50 | D. P., foto: arhiv NTK Krka Novo mesto

Novo mesto - V športnem objektu Na Livadi v Novem mestu je danes potekal drugi turnir najmlajših igralcev namiznega tenisa. Kot ponavadi se podobnih turnirjev udeleži lepo število mladih članov NTK Krka Novo mesto.

Tokrat se jih je za mizicami Na Livadi pod vodstvom Mance Fajmut in Daneta Šarlaha postavilo deset. V glavnem so vsi izpolnili pričakovanja obeh trenerjev, po pričakovanjih pa je v svoji konkurenci (učenci 4. -5. azred) zmagal Erazem Somrak. V konkurenci 6. in 7. razredov sta bron osvojila Jaka Antić in Tim Rus.

Najboljšim tenisačem so seveda pripadale medalje.

Tudi na letošnjem 1. MRTNZ pred dobrim mesecem so krkaši osvojili tri medalje in po oktobrskem turnirju je Fajmutova izjavila: »Danes sem posebej zadovoljna, saj so tri medalje dokaz, da mladi pridno vadijo."

V klubu so zadovoljni tudi z novembrskim izkupičkom.

