Rokometaši krškega Misterala boljši od Koprčanov

24.11.2024 | 10:40 | STA

Krško - Rokometaši Misterala iz Krškega so v 12. krogu lige NLB premagali Koper s 25:23 (10:10).

Rokometaši iz Posavja so pod vodstvom novega trenerja Jake Peterlina dosegli drugo zmago v nizu. Pred tednom dni so na domačem igrišču premagali prvouvrščene Celjane, na današnjem zadnjem dvoboju kroga pa še zadnjeuvrščene Koprčane. Po skupno četrti zmagi so napredovali na deveto mesto, Koprčani po desetem porazu in tekmi manj ostajajo na zadnjem, 12. mestu.

Rokometaši Krškega v akciiji. (Foto: arhiv DL)

V Krškem se je od prve do zadnje minute odvijal ogorčen boj za vsak košček igrišča. V začetku prvega polčasu je bila rahla pobuda na strani Primorcev, ki so dvakrat povedli za tri gole (5:2 in 6:3), a gostitelji so hitro nevtralizirali zaostanke in v začetku drugega polčasa prvič na tekmi povedli za dva gola (12:10).

Koprčani so si v 52. minuti priigrali dva gola prednosti (21:19), a so jih gostitelji tri minute kasneje ujeli (22:22), v razburljivi in napeti končnici pa po golih Jana Hočevarja, Andraža Novaka in Andreja Jankovskija povedli s 25:22 ter odločili tekmo sebi v prid.

Za gostitelje je Jankovskij dosegel sedem golov, pri gostih pa je bil najbolj učinkovit Giacomo Hrovatin s petimi zadetki. Prvo ime primorske ekipe je bil sicer vratar Jakob Morato, ki je zaustavil 17 strelov.

* Športna dvorana, gledalcev 576, sodnika: Dejan in Igor Ivančič.

* Misteral Krško: Zupančič, Sredanović, Pejović, Pintar, Hočevar 1, Baznik 2, Sikošek Pelko 1, Novak 4, Romih, Ferenčak 1, Cigler, Stevović 4 (1), Jankovskij 7 (3), Sobotič 3, Dosedla 2, Dragan.

* Koper: Morato, Lampe, Kligl 1, Pajer 4, Hrovatin 5 (2), Lončarić 3, Konjevič 2, Bekrić 2 (1), Moljk 1, Furlan, Kovačevič 3, Muminović 1, Zugan 1.

* Sedemmetrovke: Misteral Krško 4 (4), Koper 4 (3).

* Izključitve: Misteral Krško 6, Koper 6 minut.

* Rdeči karton: /.

Koprska zasedba bo v prihodnjem krogu gostila Jeruzalem Ormož (27. november), ekipa iz Krškega pa se bo v Stični pomerila z zasedbo iz Ivančne Gorice.

