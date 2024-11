posavje

Sanje spreminjata v resničnost

24.11.2024 | 13:35

Razvajanje z okusi. S temi besedami lahko opišemo jedi z jesenskim pridihom mladega para, Hane Jurečič in Matevža Lampiča, potem ko smo ju obiskali v njuni kuhinji v Krški vasi. Na meniju so bili svinjski medaljoni v vinski omaki, ki so se kar topili v ustih, z lepo aromatičnim pirejem iz buč in zelenjavnimi zvitki ter orehovi štruklji z medom in drobtinami za sladico. Hana takoj iskreno pove, da je mojster okusov in priprave Matevž, on pa ji ne ostane dolžen in z nasmehom pristavi, da Hana poskrbi za dovršenost in estetiko.

Hana Jurečič in Matevž Lampič se dopolnjujeta v zasebnem in poslovnem življenju. (Foto: M. Ž.)

Dopolnjujeta se v zasebnem in poslovnem življenju. Vsak ima svoj posel, Matevžev se imenuje Babe's Kitchen, Hanin Eternity Events. Za imenom prvega se skriva kuharija in t. i. food truck, za drugim pa organizacija porok in drugih dogodkov. Oba imata že iz prejšnjih služb izkušnje z vodenjem; Matevža dobro poznajo ljubitelji dobre hrane v Kranjski Gori, kjer je naprej delal v kuhinji in nato tudi nekaj let vodil Lačnega Kekca, Hano pa Posavci kot zagnano vodjo priljubljenega Tochka Beach bara v Velikih Malencah. A je prišel čas za spremembo, čas, da gesta na svoje, da ustvarjata zase in da, kot pravita, nista vezana na delo od ponedeljka do petka, skupino zaposlenih, velike stroške …

Tako sta lani prišla na idejo o kateringu in nato še o food trucku. Njun tovornjaček je starodobnik, mercedes UPS, letnik 1987, ki sta ga kupila od Primoža Novaka, lastnika poznane znamke Lars & Sven. Čez zimo sta se lotila preurejanja in popravila, ga opremila s profesionalno kuhinjo in tako od junija letos obiskujeta različne prireditve in kraje po Sloveniji, sicer pa sta nabavila tudi veliko peč za pice, ki jo lahko postavita zraven. »Odzivi ljudi so odlični, kar je za naju velika potrditev, da je bila odločitev prava,« pove 32-letni Matevž. Ponudba je odvisna od dogodka; kuhinja namreč omogoča pripravo tako rekoč vseh jedi.

VEDNO RAD KUHAL

Matevž je priučen kuhar in se je po kuhinji rad vrtel že od mladosti. Profesionalno se je v te vode podal, ko je iz rodne Ljubljane prišel v Kranjsko Goro, v že omenjenega Lačnega Kekca, v času med sezonami pa je pomagal tudi Matjažu Sedeju v Domu na Joštu, ki ga je vpeljal tudi v svet domačih osnovnih jedi na žlico, kot so: jota, ričet in obare.

Matevž jedi sestavi premišljeno; vsi okusi se morajo povezati. (Foto: M. Ž.)

»Nekako v sredini korone, leta 2021, sem se odločil za samostojno pot, odprl sem svoje podjetje in imel nato eno leto v najemu Tonkino kočo na Vršiču, kjer sem se še dodatno izpilil v pripravi domačih štrukljev in domačih jedi. A sem ugotovil, da način planinske koče ni zame, pa tudi sicer nisem kak velik ljubitelj planin. Mislim, da moraš imeti ta življenjski slog, če hočeš imeti planinsko kočo.«

ŽELJA MINIATURNA GOSTILNICA

In potem je srečal Hano, se po štirih mesecih aprila lani preselil v Posavje in zdaj ustvarjata skupaj. »Zelo dobro se počutim tukaj. Edina stvar, ki me moti, je vročina, saj sem zelo občutljiv na visoke temperature (smeh). Kranjska Gora je bila s tega vidika zame idealna, ampak kar se tiče okolja in vsega drugega (veliko vlogo ima ljubezen, op. a.), je tukaj čudovito. Počutim se že zelo domače in se mi zdi, da sem se kar vklopil v lokalno življenje,« meni Matevž.

Gostinstvo mu je v krvi, pravi, največ pa mu pomeni, da se ljudje počutijo domače. Zato ima še vedno željo, da bi nekoč, ko bo dozorel čas, odprla neko miniaturno gostilnico, v kateri bo prostora za tri, štiri mize in bi se v njej gost počutil tako, kot da bi prišel domov k babici, da bi začutil to toplino, pristnost in prijaznost. Del te domačnosti so tudi domače, lokalne sestavine za jedi in začimbe, k čemur stremi, kolikor se le da, tudi danes.

MLADOPOROČENCI IZ VSE SLOVENIJE

Pomemben del Babe's kitchna je tudi katering za poroke, rojstne dneve, obletnice, slavja … »Imava vso opremo – od najrazličnejših kozarčkov in kozarcev do krožnikov, pribora …, da je vse lepo dovršeno in estetsko postreženo,« pripoveduje 27-letna Hana.

S svojim food truckom in ponudbo sta popestrila tudi že poroke, ki jih je prevzela Hana. Nanjo se za nasvet pri načrtovanju ali organizaciji celotnega tega pomembnega in enega najbolj slovesnih dogodkov v življenju obrnejo mladoporočenci iz različnih koncev Slovenije. »Zame to ni le delo, ampak priložnost, da pretvorim sanje in želje parov v resničnost. Zelo mi je pomembno, da se z njima povežem, da ju spoznam kot osebe, da spoznam njuno zgodbo, njune sanje … Le tako lahko ustvarimo res zanju poseben dan, ki se ga bosta spominjala vse življenje,« poudari in doda, da je pomembno, da imajo realna pričakovanja, saj je to časovno in finančno precejšen zalogaj.

Hana v svojem elementu (Foto: osebni arhiv)

Njena ponudba zajema od poročnega svetovanja, na katerem mladoporočenca sicer želita vse organizirati sama, ona pa ju opremi z osnovnimi nasveti, kako začeti, na kaj morata biti pozorna, skupaj začrtajo časovnico, predlaga jima tudi določene ponudnike … »A na koncu še nihče ni izbral samo tega,« pove. Potem je tu delna organizacija, kjer skupaj s parom aktivno sodelujemo v procesu. »In kar je najpomembnejše, zraven sodi tudi koordinacija poročnega dneva. To si tudi večina parov želi, da sem jaz kot organizatorka z njima na ta dan, da poskrbim za vse podrobnosti, tako kot smo se dogovorili, da sprejemam ponudnike, držim vse vajeti v rokah in koordiniram svate. Sem tam tista 'tečna mama', ki vseskozi vse usmerja (smeh).« Kaj vse obsega celostna organizacija, pa pove že samo ime. »Lahko bi se reklo, da par dobi osebno asistentko, ki uredi vse, da bo poroka dovršena in izpeljana, kot si bosta želela,« hudomušno prida.

Glede na vse povedano, je verjetno vprašanje, ki se poraja kar samo po sebi, kako bo videti njuna poroka. »Če vprašaš Matevža, bi se šla samo podpisat na matični urad, če pa mene, bi imela tridnevni dogodek. A sva nekako našla kompromis, da bo bolj intimna in manjša z ljudmi, ki nama res veliko pomenijo, pa da je potem dobra zabava s kakovostno hrano, seveda, in odlično glasbo,« sklene Hana. Naj bo lepo in nepozabno!

RECEPT

Medaljoni v vinski omaki z bučnim pirejem (za od dve do tri osebe)

Medaljoni v vinski omaki z bučnim pirejem

Svinjski medaljoni

Sestavine: svinjska ribica, žlica gorčice, sol, poper, timijan, rožmarin (po občutku), sok pol limone

Postopek: svinjsko ribico premažemo z gorčico, limono in z vsemi začimbami. Pečemo jo na ponvi do notranje temperature 75 stopinj C. Ko je pečena, jo narežemo na medaljone.

Bučni pire

Sestavine: hokaido buča, žlica masla, 2 dl smetane za kuhanje, sol, muškatni orešček (po občutku)

Postopek: bučo olupimo, jo narežemo na koščke 2 x 2 cm, pečemo v pečici 50 minut ter spasiramo z dobro žlico masla in s smetano za kuhanje.

Vinska omaka

Sestavine: 3 dl osnove demiglace, 1 dl vina teran, dobra žlica masla, sol, poper (po občutku)

Postopek: omako in vino segrejemo, dodamo maslo in povremo do želene gostote.

Zelenjavni zvitki

Sestavine: ohrovt, koleraba, zelena, korenje

Postopek: zelenjavo (kolerabo, zeleno, korenje) razrežemo na julliene (podolgovate enakomerne koščke). Ohrovtov list poparimo, nato ohladimo v hladni vodi, napolnimo z narezano zelenjavo in zvijemo v zvitke.

Orehovi štruklji z medom in drobtinami

Orehovi štruklji z medom in drobtinami

Vlečeno testo

Sestavine: kg moke tip 500, 550 ml mlačne vode, 0,5 dl olja, ščepec soli

Postopek: sestavine zgnetemo skupaj, naoljimo, zavijemo v folijo in pustimo čez noč v hladilniku.

Orehovo polnilo

Sestavine: kg mletih orehov, 1 l mleka, 300 g sladkorja, šepec soli, 10 jajc, 2,5 dl smetane za kuhanje, drobtine

Postopek: povremo mleko in z njim prelijemo orehe. Zmešamo in dodamo smetano za kuhanje ter počakamo, da se shladi. Stepemo sladkor z jajci in jih dodamo v ohlajeno zmes. Drobtine dodajamo, dokler ne dobimo želene gostote.

Razvlečemo testo, ga premažemo z maso, zvijemo, naoljimo in zavijemo v alufolijo. Podolgovate zvitke damo v pekač (najbolje luknjast) in kuhamo v konvektomatu ali nad paro 60 minut. Štruklje narežemo, tople postrežemo z drobtinami na maslu in prelijemo z medom.

Mojca Žnidaršič

Članek je bil objavljen v prilogi Dolenjskega lista ŽIVA.

‹ nazaj