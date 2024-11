posavje

Na Senušah začeli graditi pločnike

24.11.2024 | 17:30 | M. K.

Krško - Na območju krajevne skupnosti Senuše je Mestna občina Krško začela z deli v okviru investicijskega projekta Pločniki Senuše. Projekt bo potekal v treh fazah, trenutno pa potekajo dela na 2. fazi na relaciji Straža pri Raki-Senuše, kjer je načrtovan pločnik v skupni dolžini 118 metrov ter ureditev odvodnjavanja in cestne infrastrukture. V sklopu iste faze bo potekala še izgradnja pločnikov v skupni dolžni 87 metrov na relaciji Leskovec-Senuše-Veliki Trn. Vrednost projekta, ki bo predvidoma zaključen do druge polovice leta 2025, je približno 345.000 evrov z DDV, izvajalec del pa je Kostak, so sporočili z občine.

Foto: MO Krško

Po zaključeni 2. fazi je načrtovan začetek del na 3. fazi, in sicer na t. i. odseku Rimš, kjer je predviden pločnik v skupni dolžni dobrih 515 metrov. Medtem še poteka pridobivanje služnostnih pogodb za izvedo 1. faze na odseku Brezje, ki zajema gradnjo 671 metrov pločnika. Vse načrtovane investicije v posamezne odseke predvidevajo tudi posodobitev cestne infrastrukture in ureditev odvodnjavanja.

Cilj investicije je med drugim povečanje prometne varnosti za pešce in ostale udeležence v prometu, ureditev in posodobitev obstoječih cestnih odsekov in izboljšanje potovalnih navad občanov, so zapisali na Mestni občini Krško.

