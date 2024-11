dolenjska

»Moramo biti optimistični«

23.11.2024 | 08:55 | Besedilo in foto: L. Markelj

Šmarješke Toplice - Občinski svetniki so na občinski seji pred dnevi skoraj soglasno sprejeli predlog proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2025 v prvem branju. Predvideva 8,2 milijona evrov prihodkov in nekaj čez 9 milijonov odhodkov, okrog 5,6 milijona evrov pa je investicijskih odhodkov.



»Proračun odraža smernice razvoja, ki smo si jih zadali na začetku mandata. Proračun je realen in izrazito razvojno naravnan. Želimo si napredka ter razvoja projektov in investicij, ki vplivajo na kakovost življenja naših občanov in obiskovalcev občine,« pove župan občine Marjan Hribar.

Poleg izvajanja zakonsko določenih nalog je v proračunu načrtovanih kar nekaj večjih investicij. Med njimi je zagotovo dokončanje celovite komunalne prenove Šmarjete, izgradnja krožišča za potrebe lokalnega prebivalstva in tranzita na državni ceste ter še zlasti za potrebe novega trgovskega centra Jager.

Kanalizacija se gradi, kaj pa osnovnošolska telovadnica?

»Nato bomo nadaljevali z izgradnjo kanalizacije proti Zburam – povezovalni vod in 1. faza. Zavedamo se tudi potrebe po ureditvi aglomeracijskega območja na Orešju, čaka nas razširitev ceste in izgradnja pločnika iz Družinske vasi proti Beli Cerkvi. Veselimo se prenove stare šole v Šmarjeških Toplicah, s čimer bo urejen še zadnji dotrajan občinski objekt – uredili smo že bivšo KZ in Moletovo hišo, ki jo uspešno dokončujemo,« je povedal Hribar.

Občina Šmarješke Toplice je v postopku izbire izvajalca del za prenovo obstoječe telovadnice OŠ Šmarjeta, kjer se je žal zapletlo pri izboru izvajalca, »a pridobili smo 100 tisoč evrov nepovratnih sredstev in storili bomo vse, da tega denarja ne izgubimo. Razpis bomo ponovili, saj je prenova telovadnice potrebna,« pravi prvi mož šmarješke občine in hkrati poudari, da transfer občine v OŠ Š presega že milijon evrov, nedolgo nazaj pa je bil npr. okrog 550 tisoč evrov, ker so izjemno narastli stroški plač in materialni stroški. To je že velika obremenitev za njihov proračun, kljub povečani izpogajani povprečnini, ki znaša 771 evrov na prebivalca prej je bila 726 evrov. »Tudi nova povprečnina še zdaleč ne pokriva rasti stroškov, ki sledijo na področju plač v vzgoji in izobraževanju,« pove Hribar.

Zadolževanje do 500 tisoč evrov

V načrtu je prihodnje leto tudi začetek izgradnje vodovoda Vinji Vrh – visoka cona, kjer ima občina pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. A kot vodilni partnerji v projektu so po besedah župana upravičeni do nepovratnih sredstev le, če vse občine realizirajo svoje projekte, kar je nepotrebno. Tu sledijo še usklajevani sestanki.

Občina za vse projekte načrtuje tudi zadolževanje do 500 tisoč evrov, če bo to potrebno, odvisno od dinamike izvajanja investicij, realiziranih prihodkov itd. Hribar poudari, da so še vedno ena od najmanj zadolženih slovenskih občin in da kredit za šolo redno odplačujejo.

Proti proračunu je glasovala le Polonca Bevc (peta z desne), ki je opozarjala na "prenapihnjenost" proračuna.

Proti predlogu proračuna je edina glasovala svetnica Polonca Bevc, kot je dejala, zlasti zaradi predimenzioniranih številk, »saj je bila tudi v preteklosti realizacija proračuna potem veliko nižja od načrtovane. V taki obliki zato proračuna ne morem podpreti,« je dejala in postregla z rezultati iz preteklih let.

Letos je realizacija do konca oktobra od načrtovanih 8,4 milijona znaša 4,2 milijona; lani je od 7,8 bila na koncu leta 4,8; leta 2022 je bila 4,3 milijona od načrtovanih 7,8 milijona; 2021 je bila 3,8 od načrtovanih 6,6 milijona evrov itd.

A tako župan kot svetniki so na kritiko odgovorili, da je treba biti ambiciozen in da je bolje proračun zastaviti tako, da kake možnosti za sofinanciranje ne odidejo…

»Proračun mora biti zastavljen optimistično, da si ne zapiramo priložnosti. Sploh pa zadnja leta ni toliko odstopanj,« je dejal Simon Štukelj.

Predlog proračuna je sedaj do 6. decembra v javni razpravi, mogoči so predlogi in pripombe, bo pa župan Marjan Hribar prihodnji teden znova sklical svetnike na še en kolegij, da bi se v največji možni meri dogovorili za morebitne spremembe proračuna. Računajo ga sprejeti še letos.

