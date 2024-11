novice

O protipoplavni zaščiti ob Savi in Kolpi

23.11.2024 | 10:15 | STA

Krško - Ministrstvo za naravne vire in prostor s predstavniki direkcije za vode ter koncesionarji nadaljuje srečanja s predstavniki v lanski ujmi prizadetih občin. Državna sekretarka Lidija Kegljevič Zagorc se je tako v zadnjih dneh srečala s predstavniki občin, ki ležijo ob Savi od Dola pri Ljubljani do Brežic ter občin ob porečju Ljubljanice in Kolpe.

Četrtkovo srečanje je gostila Mestna občina Krško, na njem pa so sodelovali predstavniki občin Dol pri Ljubljani, Šmartno pri Litiji, Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik, Radeče, Sevnica, Krško, Kostanjevica na Krki in Brežice.

Srečanje v Krškem (Foto: Ministrstvo za naravne vire in prostor)

Na območju omenjenih občin je bilo letos zaključenih 50 delovišč, od tega največ na strugah in brežinah vodotokov v Brežicah in Krškem, so v današnjem sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu. Ob tem so spomnili, da je vlada sprejela petletni sanacijski program, dela, ki jih bodo opravljali koncesionarji, pa so se v oktobru začela.

Skupaj bo v prihodnjih dveh letih za sanacijo na tem območju namenjenih 11,4 milijona evrov. Med večjimi investicijami na območju občin ob srednji in spodnji Savi so na ministrstvu izpostavili načrtovano izvedbo celovitih protipoplavnih ukrepov na povodju Sotle za varovanje Rigonc, Gmajne in Dobove.

Za omenjeni projekt, katerega ocenjena vrednost znaša 2,2 milijona evrov, so predvidena sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost. Objavljen je razpis za izvajalca del, ta naj bi se predvidoma začela v začetku prihodnjega leta, so zapisali.

Včeraj pa se je v Škofljici državna sekretarka srečala s predstavniki občin Sodražica, Ribnica, Loški potok, Kočevje, Osilnica, Kostel, Dobrepolje, Velike Lašče, Cerknica, Bloke, Loška dolina, Logatec, Ig, Grosuplje, Ivančna gorica in Škofljica.

Srečanje v Škofljici

Kot so pojasnili na ministrstvu, to območje ob lanskoletnih avgustovskih ujmah ni bilo močneje prizadeto, zato so bili izredni ukrepi potrebni zgolj na dveh deloviščih - enem v Kočevju in enem v Logatcu. Se pa na tem območju izvajajo redna vzdrževalna dela, med njimi zaradi geografskih značilnosti najpogosteje čiščenje požiralnikov.

V prihodnjih dveh letih so na tem območju predvidena sanacijska dela v skupni višini 3,32 milijona evrov. Med večjimi investicijami so izpostavili projekt ureditve na Grosupeljščici, vrednost katerega znaša 4,5 milijona evrov.

Trenutno je v teku pridobivanje zemljišč, začetek gradnje je predviden v drugi polovici leta 2025, so navedli.

Druga večja investicija pa so ureditve na Črnem potoku v občini Logatec, kjer že v teku javno naročilo za izbor izvajalca del, ki se bodo pričela v začetku leta 2025. Ocenjena vrednost projekta je 3,3 milijona evrov.

Minister za naravne vire in prostor Jože Novak je sicer ta teden obiskal porečje Mure ter porečja Save, Ljubljanice in Kamniške Bistrice.

Kot so pojasnili na ministrstvu, je namen srečanj, da skupaj s predstavniki občin pregledajo opravljeno delo na vodotokih v letošnjem letu, in jim predstavijo osnutek letnega programa dela na vodotokih za prihodnje leto.

Srečanja s predstavniki občin bodo potekala tudi v prihodnjih dveh tednih.

