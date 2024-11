družabno

40 let glasbenega ustvarjanja Marijana Novine

22.11.2024 | 14:30 | Renata Mikec

Pevec Marijan Novina je nedavno slavil abrahama in 40-letnico glasbenega ustvarjanja. Ob tej priložnosti je v veliki dvorani Kulturno-kongresnega centra v Dolenjskih Toplicah pripravil koncert. V sodelovanju z glasbenim prijateljem Janijem Lipičnikom ter pevkama Katjo Lipičnik in Lariso Longar je navdušil občinstvo. Ob Marijanu je bil zvezda večera zagotovo tudi njegov starejši sin Izak, ki očitno stopa po očetovih stopinjah, saj se je v eni od skladb izkazal kot bobnar, potem pa zaigral še na klavir. Ganljivi so bili predvsem trenutki, ko se je Marijan spominjal svojih glasbenih začetkov. Takrat so kot družinski Trio Novina prirejali dobrodelne koncerte za otroke, obolele za rakom. Pokojni oče je bil na ta projekt izjemno ponosen, tako kot njegova žena Vladka Novina, ki še danes hrani številne posnetke. Na topliškem odru sta z Marijanom tako lahko spet zapela skupaj – oče na posnetku, Marijan pa v živo, na odru (na fotografiji). Tudi sicer je bil večer nabit s pozitivno energijo, saj so v ospredje stopile vrednote, na katere prepogosto pozabljamo, Marijan in Jani pa sta spontano poskrbela tudi za obilico smeha.

Foto: Robert Kokol/Foto Asja

