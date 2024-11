posavje

Učilnice zaprli, zid poka, parket gnije

22.11.2024 | 14:00 | M. Luzar

Artiče - Če se javno ne govori veliko o prostorskih razmerah v Osnovni šoli Artiče, to še ne pomeni, da je stavba v dobrem stanju. Del šolskega poslopja je za odpis oziroma so ga načelno že odpisali, le zamenjali ga z novim še niso.

Ravnateljica Vesna Bogovič v učilnici, v kateri ob dežju iz stropa teče voda. (Foto: M. L.)

Kot pravi ravnateljica Vesna Bogovič, v eno izmed učilnic ob dežju teče iz stropa na več mestih voda, najmočneje pri luči na sredini učilnice. Težava se je pojavila po toči, ki je poškodovala streho. Po ujmi so s hitrim posredovanjem občine, ki tudi drugače ves čas sproti pomaga odpravljati nastale težave, zamenjali streho. Voda kljub temu še vedno zateka v prostor. »Sredi učilnice smo postavili veliko posodo in ob njej več manjših, da strežemo vodo. Učilnico smo izpraznili, odklopili smo luči, da ne bi prišlo do težav, učilnice ne uporabljamo,« pravi ravnateljica.

V dveh učilnicah se ukvarjajo z vlago, ki prihaja v prostora skozi stene in tla, tako da je deloma že preperel parket. Ena izmed teh dveh učilnic ima še dodatno težavo, in sicer je brez ustrezne svetlobe, potem ko so pred leti pred njo zgradili vrtec.

Težava je tudi vlažnost sten v straniščih, kanalizacija se nam maši, slaba je kuhinja vse od ploščic do opreme.

Če so puščajoči strop ter vlaga v stenah in tleh v omenjenih učilnicah težave že nekoliko starejšega datuma, sta precej nov pojav v šolski stavbi razpoki v stenah na dveh različnih mestih.

V stavbi artiške osnovne šole v eno izmed učilnic ob dežju na več mestih voda iz stropa teče voda – Vlažne stene in tla – Razpoki morajo popraviti še pred koncem leta – Občina računala na državo, a razpisa ni bilo – Bodo najeli posojilo? – Na vrsti je občinski svet

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

‹ nazaj