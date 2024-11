gospodarstvo

Brežiška kmetija Žnideršič je Trajnostni prvak

22.11.2024 | 12:00 | M. K.

Ljubljana/Brežice - Naziv naj hlev 2024 sta prejeli kmetiji Černivec iz Zgornjih Jarš pri Domžalah in Napotnik iz Topolšice, ki Ljubljanskim mlekarnam dobavljata surovo mleko prek zadrug. Gre za projekt, s katerim želijo Ljubljanske mlekarne spodbuditi skrb za dobrobit živali. Izbor je opravila komisija, ki so jo sestavljali predstavniki mlekarne, ljubljanske biotehniške in veterinarske fakultete ter revije Kmečki glas, so sporočili iz Ljubljanskih mlekarn.

Kot smo poročali, so bile med osmimi finalisti tudi tri kmetije z Dolenjske oz. Posavja, in sicer Kmetija Bogovič iz Velike vasi pri Krškem, Kmetija Strašek iz Straže pri Novem mestu ter Kmetija Žnideršič iz Brežic.

In slednji so organizatorji podelili drugo nagrado – nagrado Trajnostni prvak. O ekološki kmetiji Žnideršič je žirija v utemeljitvi zapisala:

''Hlev na ekološki kmetiji Žnideršič je zasnovan preprosto, z minimalno opremo, kar se v praksi odlično obnese. Njegova odprta zasnova omogoča primerno zračenje, zato v njem ni neprijetnega vonja, nizko sleme pa ga lepo poveže z okolico.

Odprt hlev zagotavlja boljše počutje živali in olajša delo družini. Vse njihove krave imajo rogove, a zato nimajo nobenih težav ali poškodb.

Blatni hodnik je iz litega asfalta in se redno čisti s pehalom. Kmetija se ponaša z ekološko prirejo mleka in se posveča ohranitveni obdelavi tal, s katero skrbi za živost prsti. Krave so zdrave, mirne in dolgožive. V pašni sezoni se vse krave dnevno pasejo, telice pa na paši celo prezimujejo. Gospodar ima poseben posluh za živali in njihovo obnašanje. Teleta so na paši skupaj s starejšo kravo, da se od nje naučijo pasti in tako ne pobegnejo iz pašnika.

Kravam nudijo globok nastilj iz slame v ležalnih boksih, molža pa poteka v preprostem molzišču. V krmnem obroku so se odpovedali dokupljeni močnim krmilom, vitaminom in dodatkom ter prešli na kmetiji pridelano krmo, ki vključuje seno, deteljo, koruzo, tritikalo, ječmen, krmni grah in sojo – prav vse beljakovinske komponente pridelajo na kmetiji. Hlevski gnoj in gnojevko vračajo na njive, medtem ko travnikov ne gnojijo. Mlado govedo je v ločenem hlevu, kjer imajo prostorne bokse, ki imajo ločen del z globokim nastiljem za počitek živali.

Imajo zmogljiv strojni park, ki zajema stroje za minimalno obdelavo tal ter zeleno linijo. Kmetija ima lastno sončno elektrarno, ki pokrije tekoče stroške energije. Z ekološko pridelavo krme se na kmetiji trudijo prilagajati na podnebne spremembe. Ta prilagoditev temelji na načinu pridelave, iz katere so izločili uporabo mineralnih gnojil, izboljšali živost tal in korenito prispevali k zmanjšanju onesnaževanja okolja.''

