Trije finalisti iz naše regije; poteka spletno glasovanje

14.11.2024 | 14:10 | M. K.

Tudi letos Ljubljanske mlekarne izbirajo Naj hlev - hlev, ki najbolje skrbi za dobrobit živali. Med osmimi finalisti so tri kmetije z Dolenjske oz. Posavja, in sicer Kmetija Bogovič iz Velike vasi pri Krškem, Kmetija Strašek iz Straže pri Novem mestu ter Kmetija Žnideršič iz Brežic.

Kmetija Bogovič (Fotografije: Anže Petkovšek)

Kmetija Strašek

Kmetija Žnideršič

V Kmečkem glasu so pripravili reportaže z vseh treh kmetij, preberete jih lahko v priponkah spodaj pod tekstom.

Ostali finalisti natečaja po izboru strokovne žirije so Tomaž Černivec iz Zgornjih Jarš, Franci Fon iz Spodnjega Brnika, Jože Mulej iz Sela pri Bledu, Jakob Napotnik iz Topolšice in Aleš Rabič iz Šentovca pri Slovenski Bistrici.

Hleve je med 10. in 24. oktobrom na terenu že obiskala strokovna žirija, ki jo (od leve proti desni na fotografiji) sestavljajo: izr. prof. dr. Marija Klopčič, strokovnjakinja za področje živalim in okolju prijazne namestitve govedi z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Jernej Oblak, vodja logistike in kontrole mleka v Odkupu mleka, Klara Lovenjak, specializirana novinarka pri Kmečkem glasu, ki se ukvarja z inovativnostjo v kmetijstvu, indoc. dr. Jožica Ježek, sodelavka Nacionalnega centra za dobrobit živali pri Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Člani žirije

Od 13. do 20. novembra na spletni strani najhlev.si poteka tudi glasovanje za Šampiona ljudstva: najboljši hlev po izboru ljudi. Absolutnega zmagovalca, ki ga izbira strokovna žirija, pa bodo razglasili prihodnji teden, 21. novembra na Šobcu.

