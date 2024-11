posavje

Odprli energetsko sanirano šolsko telovadnico

20.11.2024 | 18:30 | M. K.

Brestanica - Občina Krško v zadnjih letih pospešeno vlaga v energetske prenove šolskih in drugih objektov. Danes dopoldne so tako v Brestanici slovesno odprli energetsko sanirano telovadnico tamkajšnje Osnovne šole Adama Bohoriča. Sanacijo so sicer zaključili tik pred začetkom novega šolskega leta.

Telovadnica je bila nared tik pred začetkom novega šolskega leta. (Fotografije: MO Krško)

Naložba je vključevala izvedbo novega toplotnega ovoja telovadnice, vključno z izdelavo fasade, zamenjavo strehe in stavbnega pohištva. Optimizirali so tudi ogrevanje in zamenjali razsvetljavo.

Cilj projekta je bil izboljšanje toplotnih lastnosti objekta, kar naj bi prispevalo k boljši energetski učinkovitosti in udobju uporabnikov telovadnice, so zapisali na Mestni občini Krško.

Naložba je stala 730.000 evrov z vključenim davkom na dodano vrednost. Od tega bo občina nekaj manj kot desetino denarja prejela od fundacije za šport, saj je bila uspešna na javnem razpisu za izbor sofinanciranja dejavnosti na področju gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi.

Na današnjem odprtju

Ravnateljica Osnovne šole Adama Bohoriča Brestanica Martina Ivačič se je zahvalila pristojnim na občini, ki so bdeli nad projektom, da je ta potekal nemoteno in da so učenke in učenci že v septembru lahko vstopili v prenovljeno telovadnico ter začeli izvajati ure športne vzgoje v prenovljenem ambientu.

Predsednik Krajevne skupnosti Brestanica Vlado Bezjak je spomnil, da je pred začetkom prenove puščala streha telovadnice, kar priča o tem, da je bil objekt zares v slabem stanju, zato sam ni verjel, da bo sanacija zaključena v tako kratkem času. Poudaril je, da prav iz brestaniške šole prihaja nekaj odličnih slovenskih športnikov, vodstvu šole pa se je zahvalil, ker omogoča uporabo telovadnice tudi ostalim rekreativnim športnikom.

Župan Mestne občine Krško Janez Kerin je učenkam in učencem zaželel, da bi v obnovljeni telovadnici tudi v prihodnje razvijali svoje športne sposobnosti, krepili zdravje in predvsem uživali v druženju: »Naj telovadnica postane prostor pozitivnih izkušenj, kjer boste skozi igro in trening dosegali svoje osebne zmage.«

