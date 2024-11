gospodarstvo

Don Don: Mehičani priglasili prevzem

20.11.2024 | 10:30 | STA

Španska hčerinska družba mehiške skupine Bimbo, BB Global Investing Holding, je pri Agenciji RS za varstvo konkurence (AVK) priglasila prevzem družb Don Don in KJK Investicije 2, kaže objava na spletni strani AVK. Slovensko pekovsko podjetje Don Don je konec oktobra letos sporočilo, da je z mehiškim Bimbom, ki je največja pekovska skupina na svetu, sklenilo sporazum o vključitvi v skupino, v kateri bo prevzelo vodilno vlogo pri razvoju poslovanja in prodajnega programa v srednji in južni Evropi, kjer Bimbo doslej ni bil prisoten. Družba KJK Investicije 2 je okoli 40-odstotna družbenica Don Dona, večinski družbenik je podjetje Amal naložbe v lasti Aleša Mozetiča in Alenke Mozetič Zavrl.

