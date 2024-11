gospodarstvo

Don Don pod okrilje mehiškega Bimba

1.11.2024 | 13:00 | STA

Grosuplje - Slovensko pekovsko podjetje Don Don je z mehiškim Bimbom sklenilo sporazum, s katerim bo postalo del te največje pekovske skupine na svetu. Kot so sporočili iz Don Dona, bodo prevzeli vodilno vlogo pri razvoju poslovanja in prodajnega programa v srednji in južni Evropi, kjer Bimbo doslej ni bil prisoten.

Foto: arhiv; spletna stran Don Don

Don Don bo še naprej krepil tržne deleže na vseh trgih, kjer že posluje. "Pekovski proizvodi Don Dona bodo prek Bimbo Group pridobili edinstveno priložnost za promocijo in prodajo na globalnih trgih," so zapisali v podjetju s sedežem v Grosupljem.

Združena pekovska skupina bo po njihovih navedbah okrepila regijsko prisotnost ter nadaljevala naložbe v visokotehnološke tovarne, strateške povezave in prevzeme na ključnih trgih.

Pred sklenitvijo strateške povezave bosta morala partnerja izpolniti še vse predvidene pogoje, kar nameravata storiti v prihodnjih petih mesecih.

Podjetje Don Don je začelo delovati leta 1994 v Metliki. Leta 2003 se je razširilo na Hrvaško, od leta 2008 pa je vodilno pekovsko podjetje v Srbiji. Oktobra 2015 je prevzelo Pekarno Grosuplje.

Danes ima svoje odvisne družbe v Srbiji, BiH, Črni gori, Bolgariji, Romuniji in na Hrvaškem, poleg tega izvaža izdelke na Kosovo, v Makedonijo, Grčijo in na Slovaško. V Sloveniji ima proizvodni enoti v Kranju in Grosupljem ter je lastnik blagovnih znamk Tvojih 5 minut in Pekarna Grosuplje.

Don Don na ravni skupine zaposluje 2415 ljudi, je zapisano na spletni strani podjetja.

Skupina Bimbo s sedežem v Ciudad de Mexicu je prisotna v 35 državah Severne in Južne Amerike, Evrope, Azije in Afrike. Ima 227 proizvodnih obratov in več kot 1500 prodajnih središč.

