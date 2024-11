gospodarstvo

Dobruška vas bo sedež za celotno regijo Adriatic

Dobruška vas - Poročali smo, da je dobruški Bramac oz. BMI Adriatic Škocjan konec oktobra ustavil proizvodnjo v Dobruški vasi in da je bilo 28 delavcev odpuščenih. Iz podjetja, v katerem ostaja 27 zaposlenih v logističnem centru, pisarnah in skladišču, so podali še nekaj pojasnil.

Zatrjujejo, da ta sprememba ne bo vplivala na njihove kupce v Sloveniji in v sosednjih državah, saj imajo predano ekipo, ki bo zagotavljala neprekinjenost dobave. V Dobruški vasi so že do zdaj izdelovali »le« betonske strešnike za slovenski trg ter ostale države Jadrana (Hrvaška, BiH, Srbija in Albanija), ostali izdelki (glineni strešniki in komponente) pa so prihajali iz tovarn BMI iz drugih držav.

Proizvodnja v Bramacu je ustavljena, a v Dobruški vasi bo sedež za celotno regijo Adriatic. (Foto: L. M.)

»Toda ne glede na vrsto proizvodnje, za katero smo specializirani v določeni državi, imajo naše stranke – kjer koli na svetu – lahko dostop do vseh vrst strešnih tehnologij v portfelju skupine BMI,« zagotavljajo lastniki BMI Group.

Novi kadri



Pravijo še, da kljub preselitvi proizvodnje ostajajo zavezani Sloveniji. Slovensko pisarno v Dobruški vasi bodo okrepili z novimi kadri in bo služila kot sedež za celotno regijo Adriatic. Tudi skladiščni prostor bo ostal v Sloveniji, tako da bodo njihovi kupci še naprej imeli dostop do visokokakovostnih izdelkov.

»Zdaj imamo 27 ljudi, ki delajo v pisarni in skladišču, ter ekipo, ki je namenjena zaprtju na nekdanji proizvodni lokaciji. Poleg tega so tu sodelavci, ki bodo v prihodnjih mesecih pomagali pri razgradnji tovarne v Dobruški vasi. Podpiramo svoje prizadete zaposlene z zagotavljanjem široke palete pomoči, vključno s popolnimi storitvami nadomeščanja prek zunanjega ponudnika, sodelovanjem z zavodom za zaposlovanje in odobritvijo posebnega dopusta za iskanje novih priložnosti, pri čemer upoštevamo lokalni posvetovalni postopek, da vsakemu zaposlenemu zagotovimo, da se ga obravnava dostojanstveno in spoštljivo,« še povedo lastniki dobruškega Bramaca.

