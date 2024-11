gospodarstvo

Kaj bo oblikovalo prihodnost turizma

19.11.2024 | 14:30 | STA

Čatež ob Savi - Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru je v kongresnem centru v Termah Čatež gostila mednarodno znanstveno konferenco ReWo, kjer so predstavili zaključke Erasmus+ projekta z istim imenom. Raziskovalci, pedagoški delavci, študenti in drugi strokovnjaki iz desetih držav so delili ideje o sodelovanju med akademsko sfero in turistično industrijo.

Foto: Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru

Konferenca z naslovom From Research to Working Life: Students as Knowledge Brokers for Entrepreneurial Development (ReWo) je med 11. in 13. novembrom z mednarodnim sodelovanjem povezala akademsko okolje in industrijo, poudarek pa je bil na posodabljanju kurikulov za potrebe trga dela, opolnomočenju študentov in spodbujanju inovacij, so sporočili s fakultete.

Kot so zapisali, je dogodek s sodelovanjem različnih deležnikov prispeval k razvoju novih znanj in praks, ki bodo oblikovale prihodnost turizma. Predstavili so 26 prispevkov, udeležilo pa se je več kot 50 gostov, ki so aktivno sodelovali v razpravah in delavnicah, so sporočili s fakultete.

Program konference je vključeval osrednje predstavitve, okroglo mizo, paralelne sekcije in delavnice. Poseben poudarek je bil na temah, kot so vključevanje vpogledov iz turistične industrije v visokošolske kurikulume, trajnostne prakse v turizmu in razvoj podjetniških veščin študentov.

Med drugim so na dogodku o tematiki spregovorili Trulsa Engströma iz Univerze v Stavangerju, podpredsednica Svetovne federacije zvez turističnih vodnikov Cristine Leal, Mari Angeria iz Laponske Univerze uporabnih znanosti in Gregor Jagodič iz Fakultete za turizem Univerze v Mariboru.

Poleg strokovnih vsebin pa je konferenca ponudila tudi priložnosti za neformalno mreženje, ki so ga udeleženci izkoristili za izmenjavo idej in oblikovanje novih partnerstev. Zaključila se je z ekskurzijo za udeležence, so še navedli.

Konferenco so organizirali ob zaključku Erasmus+ projekta, katerega vodilni partner je bila mariborska fakulteta za turizem.

‹ nazaj