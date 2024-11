šport

Jakob Omrzel in Nejc Peterlin na odru s Tadejem Pogačarjem

19.11.2024 | 12:30 | STA; M. K.

Foto: KK Adria Mobil

Ljubljana/Novo mesto - V ljubljanski Festivalni dvorani je Kolesarska zveza Slovenije ob zaključku letošnje kolesarske sezone včeraj pripravila slavnostno prireditev Večer zvezd, ki se jo je udeležil tudi slovenski premier Robert Golob. Po pričakovanjih je naslov najboljšega kolesarja pripadel Tadeju Pogačarju, najboljša kolesarka je postala njegova partnerka Urška Žigart.

Nejc Peterlin, predsednik Kolesarske zveze Slovenije Pavel Marđonović in Jakob Omrzel

Novomeški KK Adria Mobil sta najbolj razveselila Jakob Omrzel, ki je bil razglašen za najboljšega mladega cestnega kolesarja (zmagovalec mladinske izvedbe Pariz - Roubaix) in Nejc Peterlin, ki je prejel priznanje za poseben dosežek (bron na mladinskem svetovnem prvenstvu na stezi).

Jakob Omrzel, najboljši mladi cestni kolesar: V drugi mladinski sezoni je naredil še korak naprej in ob nespornem talentu dokazoval tudi izjemno delovno vnemo, so zapisali v njegovem KK. Žal je sezono predčasno končal zaradi hudega padca na dirki v Italiji, a se je že pred tem dokazal kot eden najperspektivnejših talentov zlasti z zmago na mladinski klasiki Pariz–Roubaix. S tem je pokazal, da se odlično znajde tudi na terenih, ki mu sicer niso pisani na kožo. V nadaljevanju sezone je konstantno dirkal na izjemno visoki ravni in se redno uvrščal med najboljše tri na velikih mladinskih dirkah, skupaj pa dosegel šest zmag.

Nejc Peterlin, poseben dosežek: Cestno dirkanje je tudi letos uspešno kombiniral z dirkališčnim programom. Izkazal se je s petimi zmagami na slovenskih cestnih dirkah in kot pomemben člen mladinske ekipe Adrie Mobil ter mladinske reprezentance. Vrhunec sezone pa je bilo svetovno prvenstvo v dirkališčnem kolesarstvu na Kitajskem, kjer je nastopil pod vodstvom klubskega trenerja Josipa Radakovića. Z napadalno vožnjo je na dirki na končni cilj osvojil bronasto medaljo in s tem poskrbel za nadaljevanje niza vrhunskih rezultatov slovenskih mladincev v dirkališčnem kolesarstvu.

Vsi nagrajenci Večera zvezd 2024:

- Najboljši cestni kolesar:

Tadej Pogačar

- Najboljša cestna kolesarka:

Urška Žigart

- Najboljši gorski kolesar:

Jakob Klemenčič

- Najboljša gorska kolesarka:

Monika Hrastnik

- Priznanje za posebne dosežke:

Primož Roglič, Nejc Peterlin, Uroš Murn, moška članska reprezentanca v cestnem kolesarstvu, Andrej Žavbi

- Parakolesar leta:

Anej Doplihar

- Priznanja za doprinos kolesarstvu:

Frane Kranjec (spletna stran prijavim.se), Kolesarsko društvo Rog za 75 let obstoja

- Priznanje ob koncu športne kariere:

Jure Žabjek

- Najboljši mladi cestni kolesar:

Jakob Omrzel

- Najboljša mlada cestna kolesarka:

Nika Bobnar

- Najboljša mlada gorska kolesarka:

Maruša Tereza Šerkezi

- Najboljši mladi gorski kolesar:

Ažbe Kalinšek

- Najboljši amaterski kolesar:

Patrik Mikac

- Najboljša amaterska kolesarka:

Laura Šimenc Kramar

