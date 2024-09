šport

Jakob Omrzel po hudi nesreči že okreva doma

19.9.2024 | 08:00 | M. K.

Foto: KK Adria Mobil

Novo mesto - Na uvodni dirki mladinske kolesarske dirke Giro della Lungiana v Italiji se je 4. septembra zgodila huda nesreča, v kateri jo je najbolj skupil slovenski prvak Jakob Omrzel. Življenje mladega novomeškega kolesarja je bilo, kot smo poročali, nekaj časa celo ogroženo.

Jakob zdaj uspešno okreva in je tudi že doma, so z olajšanjem sporočili iz njegova kluba Adria Mobil in zapisali:

Jakob zdaj že okreva doma, med svojimi najbližjimi, kjer so ga včeraj obiskali predstavniki KK Adria Mobil.

''4. septembra nam je ob novicah o hudi nesreči našega Jakoba Omrzela v Italiji, v 1. etapi Gira della Lunigiana, vsem za trenutek zastalo srce. Tudi Jakobu, ki mu je na srečo še pred prihodom reševalnih vozil prvo pomoč nudil zdravnik, ki je bil naključno med gledalci, kjer je Jakob nesrečno padel. Ob požrtvovalnosti in strokovnosti zdravniške ekipe v La Spezii ter nadaljnji zdravniški oskrbi v ljubljanskem Univerzitetnem kliničnem centru je danes Jakob že doma, med svojimi najbližjimi. Uspešno okreva in je poln pozitivne energije.

''Končno sem spet doma. Malo sem še utrujen, a pričakujem, da se bom že drug teden vrnil v šolske klopi, počasi tudi že na trenažer in kasneje tudi na kolo,'' je povedal Jakob ob našem včerajšnjem obisku pri njemu, kjer nas je gostoljubno sprejel skupaj z očetom. Iskrice v njegovih očeh so nam dale vedeti, da bo kmalu spet kolesu, da se bo pridružil svojim najboljšim prijateljem, Žaku, Nejcu, Vidu in Aljažu, o katerih bomo zagotovo še veliko slišali. Vsi skupaj mu lahko zaželimo le čim prejšnje okrevanje, veliko sreče in uspešno nadaljevanje izjemne športne kariere!''

18-letni kolesar bo prihodnjo sezono nastopal v razvojni ekipi CTF Victorious, kmalu pa naj bi postal član tudi ene izmed ekip svetovne serije.

