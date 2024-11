kronika

Zamaskirani vlomili v hišo, žensko poškropili s solzivcem

19.11.2024 | 09:00 | M. Ž.

Na območju Leskovca pri Krškem so včeraj okoli 19.30 trije zamaskirani neznanci vlomili v stanovanjsko hišo. Oškodovanko so poškropili s solzivcem, pregledali prostore in odtujili denarnico z gotovino in bančnimi karticami. Policisti in kriminalisti so opravili ogled, zbrali obvestila in nadaljujejo z intenzivnimi aktivnostmi za izsleditev roparjev.

Fotografija je simbolična. (Foto: arhiv DL)

Naložil poln voziček in pobegnil, a ni prišel daleč

Brežiške policiste so včeraj nekaj po 16. uri poklicali na pomoč iz prodajalne v Brežicah, kjer naj bi neznanec brez plačila iz trgovine odpeljal poln nakupovalni voziček artiklov in z ukradenimi predmeti pobegnil z osebnim avtomobilom. Takoj so se odzvali in pričeli z aktivnostmi za izsleditev tatu. Na območju Dvorc so izsledili osebni avtomobil, ki ga je vozil 45-letni državljan Hrvaške, v vozilu pa je bil še sopotnik, prav tako iz Hrvaške. Vozniku so zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog odredili hitri test, ki je bil pozitiven na kokain. Odvzeli so mu prostost in ga pridržali. Ukradene predmete iz treh prodajaln so zasegli in jih vrnili osebju. Zoper 45-letnega tatu bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

S tremi promili trčil v brežino

Brežiški policisti so bili včeraj ob 6.30 obveščeni o prometni nesreči pri Rigoncah. Ugotovili so, da je voznik osebnega avtomobila Mercedes hrvaških registrskih oznak zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča zapeljal s ceste in trčil v brežino. 42-letni voznik iz Hrvaške je imel v litru izdihanega zraka 1,44 miligramov alkohola (3 g/kg). Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Z obdolžilnim predlogom so ga zaradi kršitev cestno prometnih predpisov privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Vloma v gostilni

V Mirni Peči je med ponedeljkom in torkom nekdo vlomil v gostinski lokal. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V Ždinji vasi je med prav tako med ponedeljkom in torkom neznanec skozi vrata vlomil v gostinski lokal in odnesel menjalni denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.200 evrov škode.

»Pospravil« po hiši

V Semiču je nekdo vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo in ukradel električno ročno orodje, televizijski sprejemnik, kuhalno ploščo, električne vodnike, posodo z gorivom in bakrene cevi. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 2.000 evrov.

Dvajset kokoši in petelin

V Gornjem Lenartu na območju Brežic je v noči na ponedeljek nekdo iz kmetijskega objekta odnesel 20 kokoši in petelina.

V dva avtomobila

Na parkirnem prostoru v Mirni Peči je včeraj med 18. in 19. uro neznanec vlomil v dva avtomobila. Iz enega ni odnesel nič, iz drugega pa denarnico s kovanci in dve bateriji. Z vlomi in tatvino je povzročil za okoli 1.500 evrov škode.

Nedovoljeni prehodi meje

Policisti so včeraj na območju PP Brežice (Dobova, Rakovec, Obrežje, Rigonce, Kapele, Slovenska vas, Koritno, Velika Dolina, Loče, Brežice) izsledili in prijeli 18 državljanov Bangladeša, 17 državljanov Sirije, 14 državljanov Pakistana, devet državljanov Afganistana, osem državljanov Kitajske, sedem državljanov Maroka, štiri državljane Kameruna, štiri državljane Indije, štiri državljane Egipta, tri državljane Rusije, državljana Nepala, državljana Sierra Leone, državljana Šrilanke in državljana Konga.

Na območju PP Črnomelj (Vukovci, Preloka, Vinica) pa so prijeli osem državljanov Maroka in štiri državljane Afganistana in na območju PP Krško (Mladje) deset državljanov Maroka. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo, še niso zaključeni.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 88 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 236 klicev. Obravnavali so 14 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda in v Krškem zasegli moped kršitelju cestno prometnih predpisov. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj ropa, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje.

