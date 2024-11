posavje

17-metrska novoletna jelka, drsališče, silvestrovanje ...

19.11.2024 | 08:45 | M. K.

Krško - V Krškem se bodo tudi v letošnjem veselem decembru zvrstili številni praznični dogodki. Osrednje dogajanje bo na Trgu Matije Gubca, kjer bodo v petek, 6. decembra, prižgali praznične luči, v soboto, 28. decembra, bo na isti lokaciji potekalo silvestrovanje za otroke s skupino BEPOP ter otroško predstavo Maša in medved, praznično vzdušje pa bo na vrhuncu na silvestrovo s skupino Miran Rudan INDESIGN, so povedali na včerajšni tiskovni konferenci na občini.

Praznični program sta na novinarski konferenci predstavila Kristina Ogorevc Račič in Janez Kerin

V Krškem se bo tudi letos decembra zvrstilo veliko prazničnih dogodkov, ki bodo v mesto prinesli čarobno vzdušje. Osrednje dogajanje bo na Trgu Matije Gubca, kjer bodo obiskovalci uživali v raznolikem programu za vse generacije. Na novinarski konferenci je župan Mestne občine Krško Janez Kerin izpostavil, da so dogodki plod tesnega sodelovanja Mestne občine Krško s številnimi javnimi zavodi, vključno s Centrom za podjetništvo in turizem Krško, Zavodom za mladino in šport Krško, Kulturnim domom Krško, Valvasorjevo knjižnico Krško, Zvezo prijateljev mladine Krško, Javnim skladom za kulturne dejavnosti – Območno izpostavo Krško, Ljudsko univerzo Krško, Mestno četrtjo Krško ter društvi in drugimi organizacijami.

Prižig prazničnih luči 6. decembra



Direktorica Centra za podjetništvo in turizem Krško Kristina Ogorevc Račič je podrobneje predstavila tradicionalni decembrski dogodek Prižig prazničnih luči, ki bo v petek, 6. decembra, s pričetkom ob 17. uri, na Trgu Matije Gubca. Za zabavo za vse generacije bodo poskrbeli Čuki in Band Glasbene šole Krško, na sporedu pa bodo tudi animacije Arbadakarba. Poskrbljeno bo za tople napitke ter praznične slane in sladke prigrizke lokalnih ponudnikov. Tudi tokratna prireditev, ki jo na Centru za podjetništvo in turizem Krško pripravljajo v soorganizaciji z družbo Kostak in Mestno občino Krško ter pod pokroviteljstvom Nuklearne elektrarne Krško, bo potekala pod sloganom MANJ plastike, VEČ trajnosti, zato bodo napitki točeni v Ekozarček, ki bo s plačilom kavcije na voljo pri ponudnikih. Po zaključku prireditve je Ekozarček vračljiv na označeni stojnici, kjer bo tudi vračilo kavcije.

Novinarska konferenca

Nekoliko posodobljena bo tudi praznična okrasitev mesta. Novost je predvsem 17-metrska praznična smreka, ki bo krasila Trg Matije Gubca in postala osrednja točka prazničnega vzdušja v mestu. Kot je na novinarski konferenci poudaril župan, na lokaciji v Zatonu ostaja instalacija adventnega venčka, ki je postala razpoznaven element praznične okrasitve Krškega, prav tako bo ostala nespremenjena praznična okrasitev v mestnem parku, na Hočevarjevem trgu v Krškem in še na nekaterih drugih lokacijah po mestu.



Silvestrovanje na Trgu Matije Gubca z glasbeno skupino Miran Rudan INDESIGN



Vrhunec decembrskega dogajanja bo silvestrovanje na Trgu Matije Gubca, ki ga organizira Mestna občina Krško. Program na trgu se bo pričel ob 21. uri z DJ-jem, v nadaljevanju pa bo nastopila glasbena skupina Miran Rudan INDESIGN. Novost bo tudi silvestrovanje za otroke, ki ga Zveza prijateljev mladine Krško pripravlja nekaj dni prej, in sicer v soboto, 28. decembra, s pričetkom ob 10. uri. Silvestrovanje za otroke bosta na Trgu Matije Gubca popestrila otroška predstava Maša in medved ter nastop skupine BEPOP. Tako silvestrovanje za otroke kot silvestrovanje potekata pod pokroviteljstvom družbe GEN energija. Mestna občina Krško silvestrovanje na prostem sicer pripravlja po večletnem premoru. Dogodki s krovnim naslovom Praznično Krško 2024 so objavljeni na spletni strani www.visitkrsko.si in na Facebook strani Visit Krško.

Drsališče tudi letos na ob območju peš cone na Cesti krških žrtev

V začetku decembra bo v okviru projekta Mar nam je za skupnost Mestna občina Krško uredila drsališče iz naravnega ledu, ki bo tudi letos umeščeno v peš cono ob CKŽ 44 na površini 200 kvadratnih metrov. Odprtje drsališča bo v soboto, 7. decembra, ob 16. uri. Z drsališčem bo tudi v sezoni 2024/2025 upravljal Zavod za mladino in šport Krško, uporaba drsališča in izposoja drsalk bosta brezplačni, so še sporočili z MO Krško.

