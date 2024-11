Na poti inovativnega izobraževanja, praktičnih izkušenj in srčnosti

18.11.2024

Novo mesto - Na ŠC NM, Srednji gradbeni, lesarski in vzgojiteljski šoli, se trudimo, da dijakom ponudimo celovito izobraževanje, ki združuje strokovna znanja, praktične izkušnje in širjenje vrednot, kot so odgovornost, spoštovanje in srčnost. Sodelujemo z gospodarskimi in s kulturnimi ustanovami, ki potrebujejo stik z resničnim delovnim okoljem, obenem pa nudimo tudi priložnosti za kulturno in športno udejstvovanje ter vključevanje v dobrodelne dejavnosti.

Zavedamo se, da prihodnost poklicnega in tehničnega izobraževanja temelji na prilagajanju potreb sodobnega gospodarstva in obrti. Zato našim dijakom ponujamo več kot zgolj tradicionalne strokovne module; razvili smo učne vsebine, ki so tesno povezane z aktualnimi zahtevami industrije. Dijakom lesarjem tako omogočajo pridobivanje znanj s področja visokotehnoloških CNC-strojev, obnove stilnega pohištva, rezbarjenja lesa, podjetniške kreativnosti, računalniškega konstruiranja in številnih drugih področij. Takšen pristop ne le izboljša njihove kompetence, ampak jih spodbuja tudi k lastni inovativnosti pri razvijanju strokovnih veščin.

Naši programi sledijo potrebam industrije, prav tako pa tudi aktivno sodelujemo z okoljskimi podjetji, ki dijakom in dijakinjam omogočajo neprecenljivo praktično usposabljanje (PUD), saj jim omogočajo vpogled v resnične delovne procese in jih že med šolanjem postavljajo v aktivno vlogo v delovnem okolju. Praktično usposabljanje jim pomaga razviti delovne navade, vzpostaviti prve stike z morebitnimi bodočimi delodajalci in se zavedati odgovornosti, ki jih zahteva vsak poklic. Področji gradbeništva in lesarstva tako predstavljata stebra našega sodelovanja z gospodarstvom, saj pri nas izobražujemo bodoče gradbene tehnike, zidarje, pečarje – polagalce keramičnih oblog, tesarje in izvajalce suhomontažne gradnje kot tudi mizarje, obdelovalce lesa in lesarske tehnike. Prav to povezovanje z delodajalci se je izkazalo za ključno pri tem, da naši dijaki po zaključku šolanja lažje najdejo zaposlitev v svojem poklicu, podjetje pa pridobi usposobljene mlade strokovnjake.

Dijake usmerjamo tudi k ustvarjalnosti, pri čemer jih spodbujamo k sodelovanju na tečajih, kot sta Čar lesa in Les za vse, kjer imajo priložnost pokazati svoje sposobnosti in kreativnost. Najuspešnejše med njimi še dodatno motiviramo, da šolo zastopajo na uglednih državnih tekmovanjih, kot so Piko, Worldskills Slovenija in Lesarijada. S tem razvijamo zavest o bogastvu slovenskega lesa in pomenu lesne obrti za trajnostno prihodnost. Les je namreč izjemno zdravju in okolju prijazen material, saj skladišči ogljikov dioksid in ne škoduje naravi, zato dijake že od začetka izobraževanja navdušujemo, da ga spoznajo, obdelujejo in spoštujejo.

Vrhunska izobraževalna orodja ter napredne tehnologije za 2D- in 3D-načrtovanje omogočajo osnovo za pripravo prihodnjih strokovnjakov. Dijaki 4-letnega programa gradbeni tehnik se tako učijo projektiranje objektov, oblikovanja notranjih prostorov stavb in njihove okolice. Pridobijo tudi potrebno znanje za vodenje in organizacijo gradbišč.

Praktično naravnane vsebine imajo ključno vlogo pri 3-letnem gradbenem programu, kjer se bodoči keramičarji, pečarji, tesarji, zidarji in izvajalci suhomontažne gradnje usposabljajo v naših sodobno opremljenih delavnicah. Poleg teoretičnega znanja pridobijo tudi dragocene praktične izkušnje in ročne spretnosti, ki jih že med šolanjem pripravljajo na delo v realnem okolju in na konkretne izzive na gradbiščih.

Naša prizadevanja za izobraževalno odličnost se odražajo tudi na tekmovanjih. Dijaki se namreč vsako leto udeležujejo tekmovanja v gradbeni mehaniki, tekmovanja AJKTM (»A je kaj trden most«) ter drugih tekmovanj v gradbeni stroki. Na teh dogodkih redno zasedajo najvišja mesta med vsemi gradbenimi šolami v Sloveniji. Ponosni smo, da so na tekmovanju Gradbeniada predlani postali državni prvaki v gradbenih kalkulacijah, lani pa so osvojili prvo mesto v snovanju razglednega stolpa.

Vzgojiteljska šola se aktivno povezuje z okoliškimi ustanovami, kot so vrtci, Krizni center za otroke in mladostnike Palčica v Grosupljem, Društvo za otroke s posebnimi potrebami Novo mesto (DOS NM), Kulturni center Janeza Trdine, OŠ Dragotin Kette, Knjižnica Mirana Jarca, Konservatorij za glasbo Jurij Slatkonja in Center za usposabljanje, delo in varstvo Draga (CUDV Draga). Sodelovanje z omenjenimi institucijami dijakom omogoča pridobivanje praktičnih izkušenj ter nastopanje na prireditvah, kjer predstavijo znanja, pridobljena pri predmetih, kot so glasba, igra, ples in likovna umetnost.

Dijaki svoje znanje s področja glasbe, igre, plesa in likovne umetnosti razvijajo in kažejo na kulturnih dogodkih ter prireditvah. Nastopajo na predstavah za najmlajše, obiskujejo vrtce, med decembrskimi prazniki pa prirejajo predstave v šolski knjižnici za zunanje otroke in starše, kjer se povezujejo s skupnostjo. Prav tako svoje talente in spretnosti predstavljajo na praktičnih uricah, namenjenih osnovnošolcem, s čimer mlajši generaciji približujejo kulturno-umetniške vsebine in vrednote.

Dijake vključujemo tudi v dobrodelne projekte, organiziramo nadstandardne ekskurzije, smučarski vikend ter raznolike športne, kulturne in strokovne dejavnosti, ki bogatijo njihov šolski vsakdan, krepijo medsebojno povezanost in prispevajo k njihovemu aktivnemu vključevanju v družbo.

S takšnim celovitim pristopom šola utrjuje svoje mesto kot kakovostna in inovativna izobraževalna ustanova. Naši dijaki, podprti z izkušnjami pri delodajalcih, postajajo strokovnjaki, pripravljeni na svet dela, gospodarstvo pa v njih prepozna kompetentne, iznajdljive in kreativne posameznike. S tem postajamo ne le prostor znanja, ampak tudi prostor za razvoj vrednot, ustvarjalnosti in odgovornega odnosa do sočloveka, s čimer prispevamo k oblikovanju prihodnosti mladih in njihovega aktivnega vključevanja v družbo.

