Krka v gosteh zmagala, Ribnica doma izgubila



18.11.2024 | 08:30 | M. K.



S tremi tekmami se je v soboto v Ligi NLB zaključil 11. krog. Na osrednjem obračunu je Gorenje Velenje v Slovenj Gradcu zanesljivo zmagalo z 32:25. Na preostalih tekmah se je Urbanscape Loka prebila do zmage v Ribnici (29:26), Krka pa v Ormožu (28:20).

Krkaši so se iz Prlekije vrnili s polnim izplenom. (Foto: MRK Krka)

Druga polovica tekem je bila odigrana v petek. Za veliko presenečenje je poskrbela ekipa Misteral Krškega, ki je domači dvorani premagala do te tekme še edino neporaženo in vodilno ekipo lige iz Celja (32:28). Na vrhu lestvice je tako sedaj LL Grosist Slovan, ki je bil po hudem boju z 29:27 boljši od zasedbe SVIŠ-a Cugelj okna Ivančne Gorice. Petkove zmage se je razveselil še trebanjski Trimo, ki ni imel večjih težav proti zadnjeuvrščenemu Kopru (35:20).



LIGA NLB, 11. KROG

Sobota, 16. november:

RK JERUZALEM ORMOŽ : MRK KRKA 20:28 (8:13)

Jerenec 7, Sok (3) in Hebar po 4; Kukman 6 (1), Stanojević 5.

STATISTIKA

Igralec tekme: Tilen Kukman (MRK Krka)

Novomeščani so se po zmagi v Prlekiji prebili na peto mesto. Za četrtouvrščenimi lokalnim tekmeci iz Trebnjega imajo točko zaostanka, v dobrem pa tudi zaostalo tekmo proti Koprčanom. Ormožani so po osmem porazu zdrsnili na predzadnje mesto v 12-članskem elitnem ligaškem tekmovanju.

Zasedba iz dolenjske prestolnice je na Hardeku prikazala zelo zrelo predstavo. Od prve minute je bila v ospredju in si že v prvi polovici tekme priigrala pet golov prednosti (10:5 in 13:8).

V drugem polčasu ni popustila, ormoško ekipo je vseskozi imela pod nadzorom, v končnici dvoboja pa si je priigrala tudi najvišjo prednost devetih golov (28:19).

V novomeški ekipi sta bila najbolj učinkovita Tilen Kukman s šestimi in Veljko Stanojević s petimi goli, v ormoški pa je Filip Jerenec dosegel sedem zadetkov.

Novomeška ekipa bo v prihodnjem krogu gostovala v Ribnici, 20. novembra.

IZJAVI PO TEKMI:

Jan Mlač Černe, igralec RK Jeruzalem Ormož: "V prvem polčasu smo igrali solidno v obrambi, v napadu pa kriminalno. Po premoru smo bili priča slabi igri v obeh smereh. Nismo bili sproščeni, igramo v krču. Kljub seriji porazov si moramo zaupati in s pozitivno miselnostjo ujeti kakšno zmago. Čestitke Krki za zasluženo zmago."

Jure Blaževič, igralec MRK Krka: "Vedeli smo, kam smo prišli igrat in veseli nas igranje pred tako publiko. Vratarji smo po zaslugi odlične obrambe imeli svoj dan. Menim, da smo odigrali eno najboljših tekem v sezoni in bi lahko tokrat premagali tudi trenutno kakšno izmed najboljših ekip v državi."

RD RIKO RIBNICA : RD URBANSCAPE LOKA 26:29 (14:16)

Planinšek 9, Knavs 5 (1); Batagelj 8, Kocbek, A. jesenko (2), Hriberšek in Dolenc po 4.

STATISTIKA

Igralec tekme: Jure Kocbek (RD Urbanscape Loka)

Zasedba iz Škofje Loke se je po zmagi v Ribnici utrdila na sedmem mestu, osmoljenka medsebojne tekme za njo na osmem mestu zaostaja tri točke.

V prvem polčasu je bila tekma povsem enakovredna, v drugem pa je v deželi suhe robe zagospodarila gostujoča ekipa. Izbranci gostujočega trenerja Ivana Vajdla so povedli za osem golov (27:19). Visoka prednost jih je nato malce uspavala, Ribničani so se jim v končnici dvoboja približali na dva gola (26:28), a točki sta vseeno odšli na Gorenjsko.

V gostujoči ekipi je bil najbolj učinkovit Mark Batagelj z osmimi goli, vratar Jošt Juričan pa je zbral 13 obramb. V domači ekipi je Nejc Planinšek dosegel devet zadetkov, vratar Jagoš Braunović pa je zaustavil 12 strelov.

Zasedba iz Ribnice bo 20. novembra gostila Krko.

IZJAVI PO TEKMI:

Nikola Stefanović, RD Riko Ribnica: "Za nami je zelo težka tekma, na kateri bi morali zmagati. Morali bi, vendar nismo spoštovali dogovora iz slačilnice, ampak smo šele ob koncu pokazali pravi obraz, kar pa ni bilo dovolj da ujamemo tekmeca, ki je vodil že osem golov. Obračamo se k naslednji tekmi in vse bomo naredili, da premagamo Krko, saj so nam domače točke nujno potrebne."

Jure Kocbek, RD Urbanscape Loka: "Najprej bi čestital tudi nasprotni ekipi za lepo in pošteno tekmo. Mi smo začeli izredno dobro, hitro povedli za dva, tri zadetke in nato vodstvo le povečevali. V drugem polčasu je prednost že bila osem zadetkov, nakar je sledil padec v naši igri in dopustili smo, da se Ribničani močno približajo. Na koncu pa nam je vendarle uspelo pripeljati tekmo varno do konca."

