Izvrstna telovadna predstava

17.11.2024 | 14:00 | M. L.

Brežice - Z Akademijo slovenskih sokolov so včeraj v brežiški Športni dvorani počastili 120-letnico Telovadnega društva Sokol Brežice.

Brežiški sokoli praznujejo 120 let društva.

Pred polno tribuno so živahno energijo in izjemno atraktivne telovadne nastope prikazali poleg brežiškega sokolskega društva še Športno društvo Partizan Sevnica, metliški sokoli, ŠD Sokol Bežigrad, ŠD Tabor Ljubljana, Turistično in športno društvo Orehovlje, Navijaška skupina Gimnazije Brežice in člani moške reprezentance v športni gimnastiki Luka Bojanc, Nikolaj Božič, Gregor Turk in Beno Kunst.

Ob koračnici Gasilskega pihalnega orkestra Loče so nastopajoči prišli na prizorišče, potem se je brežiški plezalec Nejc Pozvek ob pesmi Domovini povzpel na vrh plezalne stene in od tam razvil zastavo.

Zbrane je v imenu svoje generacije telovadcev nagovoril Miroslav Cerar.

V nadaljevanju so zbrane nagovorili predsednik telovadnega društva Sokol Brežice Drago Žerjav, starosta slovenske sokolske zveze Dušan Gerlovič, brežiški župan Ivan Molan, ki je Telovadnemu društvu Sokol Brežice podelil občinsko plaketo, predsednik Sokolske zveze Srbije Petar Stakić, predstavnik ZTD Hrvatski Sokoli Ratko Vuković in legenda slovenske športne gimnastike Miroslav Cerar.

Ponosni sokoli

Po uradnem delu Akademije, ki ga je povezovala Anja Urek, se je dogajanje preselilo v avlo Športne dvorane, kjer je bila ob živi harmonikarski glasbi pogostitev. V spodnji avli dvorane je bila na ogled razstava o brežiških sokolih.

