družabno

Plavalčki odlični

17.11.2024 | 16:20 | Foto: Tatjana Lapuh

Plavalci Športnega društva Plavalček so tekmovali na tradicionalnem festivalu v paraplavanju na Reki na Hrvaškem. Sodelovalo je pet članov, kot najmlajši je blestel Goran Žibert, ki je odlično plaval v kategorijah junior in absolutno. Osvojil je kar pet diplom: na 50 m prosto in hrbtno je v kategoriji juniorjev osvojil prvo mesto, v kategoriji absolutno S7 dve drugi mesti, drugi je bil med juniorji tudi na 50 m prsno. Maj Režman je bil v kategoriji SB14 drugi na 50 m prsno in tretji na 100 m prsno, Rok Slapšak pa je v kategoriji C21 zmagal na 50 m prsno. Eman Cerovac, ki je drugi najmlajši iz ekipe Plavalčkov, je med juniorji S6 dosegel tretje mesto na 50 m hrbtno, Andrej Bibič pa se je dobro izkazal v vseh treh disciplinah – na 50 m prsno, 100 m prsno, 50 m prosto. Izboljšal je celo osebni rekord.

‹ nazaj