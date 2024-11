šport

Sevničani veseli prve zmage

17.11.2024 | 18:00 | I. V.

Sevnica - Nogometaši Kluba malega nogometa so v devetem krogu 1. slovenske futsal lige prvič v sezoni zmagali. V Benediktu so arovanci trenerja Mateja Zakška so zmagali tesno z 2:1. Domačini so sicer povedli po avtogolu gostov, kapetan Sevnice Sebastijan Drobne pa je nato v drugem delu izenačil s šestmetrovke in v 40. minuti zadel za končnih 2:1.

Foto: NZS

Nogometaši FK Dobrepolje tokrat niso bili najbolj uspešni . Z 9:1 (4:0) jih premagalo vodilno moštvo lige Siliko Vrhnika. Sevničani so zdaj na lestvici s 4 točkami predzadnji, Dobrpolje pa je s tretjega zdrsnilo na četrto mesto.

