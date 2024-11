posavje

Poučevanje ni obrt, je umetnost

16.11.2024 | 14:00 | D. Stanković

Sevnica - Včeraj popoldne so v Sevnici uradno predali namenu novo stavbo Osnovne šole Ane Gale, šole za otroke s posebnimi potrebami. Devetintrideset učencev iz občin Sevnica, Radeče in Škocjan se je v nove, njim prilagojene in sodobno opremljene prostore sicer »vselilo« že z začetkom šolskega leta.

Šolo Ane Gale letos obiskuje 39 otrok iz treh občin. (Foto: D. S.)

Prvi zametki organiziranega dela za otroke s posebnimi potrebami segajo v leto 1939, ko je bila Ana Gale z ministrskim dekretom premeščena v Sevnico. Takrat je pouk potekal na današnji OŠ Sava Kladnika, pred slabimi 50 leti pa so se preselili v stavbo na Cesti na Dobravo.

OŠ Ane Gale od leta 1973 deluje kot samostojna osnovna šola s prilagojenim programom. Šola se je dolga leta borila s prostorsko stisko v neprimernih prostorih nekdanje meščanske hiše na Cesti na Dobravo, kjer pa ni bilo prostora za specializirane učilnice, ni bilo ustreznih prostorov za nego, sanitarij za invalide, izvajanje terapevtskih obravnav, telovadnica je bila premajhna, tudi ravnatelj ni imel svoje pisarne.

Logotip na vhodu nove šole - veliki in majhni otroci različnih barv - predstavlja različnost vseh ljudi. (Foto: D. S.)

Šola sredi mesta in ne na obrobju

Nov šolski objekt, velik dobrih 1200 kvadratnih metrov, je umeščen ob Vrtcu Ciciban Sevnica, Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica in Športni dvorani Sevnica. Z delno rušitvijo in rekonstrukcijo stavbe vrtca se je sprostil prostor za gradnjo novega objekta ter dozidavo in združitev z objektom vrtca. Poleg ustrezne telovadnice, prostorne jedilnice in primerno opremljene šolske kuhinje ima šola tudi specializirane učilnice za tehnični in likovni pouk, multimedijsko učilnico s knjižnico in bralnim kotičkom, gospodinjsko učilnico, senzorično sobo in učno stanovanje za učenje samostojnega življenja.

»Gibalno ovirani lahko prvič v zgodovini naše šole obiščejo knjižnico, se gibljejo po celotni stavbi, aktivno sodelujejo pri vseh oblikah pouka. Otrok, ki si želi samoto, pa jo tudi lahko najde,« je poudaril ravnatelj Gregor Pirš, ki je hvaležen, da se občina zaveda pomena takega objekta v središču mesta in ne nekje na obrobju, daleč stran.

Ravnatelj Gregor Pirš. (Foto: D. S.)

»Zaradi majhnosti šole so zaposleni stremeli k nenehnemu razvoju in vpeljevanju novosti v svoje delo. Tako so bili prvi pri izvajanju mobilne obravnave otrok s posebnimi potrebami v rednih programih, bili so tudi med prvimi šolami s prilagojenim programom, kjer so pri pouku uporabljali računalnik,« je dejal Pirš in dodal, da je šola uspešna tudi na evropskih razpisih, tako že drugo leto zapored izvaja program Erasmus+ mobilnost.

Kljub izrednemu pomanjkanju ustreznega kadra pa so uspehi učencev OŠ Ane Gale, ki jih dosegajo na različnih tekmovanjih ob pomoči mentorjev, neverjetni, je ob tem poudaril. »Ne mine leto brez zlatih medalj na srečanjih mladih tehnikov in še kje. Naši uspehi na nacionalnem preverjanju znanja so praviloma nad slovenskim povprečjem.« Na šoli med drugim že vrsto let deluje tudi gledališki klub, ki so ga poimenovali Anin teater, vsako leto pripravljajo tudi dobrodelni koncert To sem jaz.

Trak so ob odprtju prerezali župan Srečko Ocvirk, ravnatelj Gregor Pirš ter minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj. (Foto: D. S.)

Dan za ponos

»Danes je dan za ponos,« je dejal župan Srečko Ocvirk in ob tem poudaril pravilnost odločitve, da se občina ni lotila obnove prejšnje stavbe šole, pač pa za gradnjo nove. Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj se je v svojem govoru dotaknil predvsem vloge učiteljev. »Vedno bolj, ko gre družba po poti individualizma, postaja resničen tudi stari rek, da vsaka šola raste in pade z učiteljem,« je dejal ter pri tem citiral Ivana Hribskega, ki je leta 1929 zapisal: »Ena učiteljska ura je vredna za tri uradniške. Poučevanje ni obrt, poučevanje je umetnost.«

Šola je poimenovana po Ani Gale, prvi učiteljici otrok z motnjami v duševnem razvoju v Sevnici. (Foto: D. S.)

Nekaj več kot štiri milijone evrov vredno naložbo je z dobrim milijonom evrov podprlo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, 300.000 evrov je prispeval Eko sklad, preostanek, več kot polovico sredstev, pa je iz proračuna namenila Občina Sevnica.

