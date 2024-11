kultura

Šentjernejska žerjavica spekla ploščo

16.11.2024 | 12:30 | I. Vidmar

Šentjernejska indie rock zasedba Ember, kar v angleščini pomeni žerjavica, bo drevi v novomeškem klubu LokalPatriot predstavila svojo prvo ploščo.

Na predstavitvi v placu Dan D. Ember so: kitarist Jan Poreber, bobnar Nik Švalj Pleskovič, pevec in kitarist Davor Vovko in basist Nejc Hodnik. (Foto: I. Vidmar)

Pet let je minilo, odkar so združili moči trije Šentjernejčani in Brežičan. Iz zgodovine znana zgodba o fantih, ki so začeli skupaj igrati v šolskem bendu in osvojili svet, se je ponovila. No, sveta šentjernejska skupina Ember še ni osvojila, a imajo fantje kljub mladosti kaj pokazati.

Že njihova prva posneta skladba, Pepel, je bila pesem tedna na Valu 202 in leta 2021 tudi največkrat predvajana skladba na tem programu javnega radia. Dober začetek, ni kaj. V torek pa so, če so jim bile spletne platforme z glasbeno ponudbo naklonjene, izdali svoj prvi album. Razgaljena, tako so poimenovali svoj prvi album, bo v fizični, torej stvarni obliki izšla drevi, ko jo bodo tudi uradno predstavili v novomeškem mladinskem klubu LokalPatriot.

Razgaljena je tudi naslovna skladba dolgo pričakovanega albuma, za katerega so prvo skladbo Pepel, kot rečeno, posneli pred dobrimi tremi leti. Precej simbolike je v teh imenih. Ember je vzniknil iz pepela in ember v angleščini pomeni žerjavica. Če še topel pepel razpihaš in če je v njem še kaj življenja, zažari žerjavica in vznikne plamen. Pepelu so sledili novi singli: Sam, Cukr, Katarza in Enosmerna. Vse te skladbe in še pet popolnoma novih so tudi na plošči.

Na začetku so bili ember kvartet. Skupino so sestavljali Šentjernejčani pevec in kitarist Davor Vovko, basist Nejc Hodnik in bobnar Nik Švalj Pleskovič, najmlajši član benda, ter Brežičan, kitarist Jakob Fifnja, s katerim so se po posnetih prvih treh singlih razšli. Pravijo, da zaradi različnih glasbenih okusov in pogledov na to, kaj in kako naj bi igrali. A so z njim še v stiku, niso se sprli. Potem so dolgo časa ustvarjali in nastopali kot trio, dokler se jim letos v studiu na snemanju s kitaro ni pridružil Jan Poreber, ki je do takrat z njimi intenzivno sodeloval kot režiser, snemalec, montažer in fotograf pri snemanju njihovih videospotov.

Od osnovne šole

Začelo se je že v osnovni šoli, v kateri sta v šolskem bendu skupaj igrala Nejc in Davor. Potem je Davorja, ko je bil ta že v srednji šoli, nekega dne oče bobnarja Nika Švalja Pleskoviča nagovoril, da naj fanta vzamejo v skupino. Davor je pozvonil in kar štiri leta mlajšega soseda »uradno« povabil v skupino. Jakoba so spoznali na avtobusu na poti v šolo, saj avtobus iz Novega mesta za Brežice pelje tudi skozi Šentjernej. Letnica ustanovitve skupine Ember je sicer uradno 2020. A takrat so se le preimenovali. Pred tem so nastopali kot DeBeat in pod tem imenom leta 2019 nastopili na Vičstoku, v finalu Špilige in Glasu mladih. Ko je bila njihova skladba februarja 2021 razglašena za komad tedna na radiu Terminal, so o tem zapisali: »Njihov singel jih trdno uvršča med nadobudni indie rock, skozenj pa izpovedujejo svoje frustracije, strahove in razočaranja. Intenzivno vokalno interpretacijo podpira primerno trd kitarski zvok in potrjuje pogumen vstop mladine na slovensko glasbeno sceno.« In tako je tudi danes.

Prejšnjo soboto so se v prostoru za vaje skupine Dan D spet predstavili kot klasični rockovski kvartet, prvič z Janom Porebrom. Bil je to za širšo javnost zaprt koncert, na katerem so glasbo s plošče predstavili tistim, ki so bili zanjo najbolj zaslužni, ljudem, ki so z njimi sodelovali po strokovni plati, med drugim radijskemu voditelju in glasbeniku Maju Valeriju, glasbenici in glasbeni promotorki Anji Pavlin pa producentu večine njihovih posnetkov Petru Penku, novinarjem, prijateljem in ne nazadnje tudi staršem. Manjkalo pa je tudi nekaj ključnih ljudi, ki so veliko prispevali k njihovemu razvoju: Borut Antončič alias Bort Ross, njihov prvi producent in mentor, ki jih je velikodušno sprejel v svojem studiu, pa njihov drugi producent Igor Ilič ter Uroš Vide Nack, mojster luči in šentjernejska legenda.

Glasbeni Šentjernej

Šentjernej se z Ember na slovenskem glasbenem zemljevidu le še dodatno utrjuje kot pomembno središče rocka in popa. Od starejših kolegov ima z njimi največ stikov prav že omenjeni Bort Ross, ki jim je svetoval in jim pomagal od vsega začetka. Posebno mesto v njihovi zgodbi pa ima Boštjan Pleskovič, kitarist nekdanje šentjernejske grunge skupine Skylab, ki ni le oče bobnarja, ampak, kot pravi Davor, kar »ati« benda, saj je ves čas z njimi.

Kot rečeno, bo uradna predstavitev albuma Razgaljena drevi v klubu LokalPatriot v Novem mestu, v naslednjih dneh in tednih pa se bo dalo Ember slišati 7. decembra v Mladinskem centru Brežice, v katerem bodo predskupina bendu Niet, ki te dni predstavlja svojo biografijo, ki jo je spisal Delov novinar Zdenko Matoz, 21. decembra bodo na šentjernejskem hipodromu in 28. decembra v Ljubljani.

