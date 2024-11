družabno

Zoja je že doma

15.11.2024 | 13:30 | Renata Mikec

Aktualna slovenska miss Earth Zoja Ulaga se je že vrnila s Filipinov, kjer je bil v soboto svetovni izbor, na katerem je krono osvojila Avstralka Jessica Lane. Dnevi so bili zelo naporni, polni različnih izzivov in modnih revij, tik pred prireditvijo pa trije dnevi celodnevnih generalk in vaj koreografij, kar je dekleta precej izčrpalo. Kljub temu so se kandidatke iz 76 držav sveta občinstvu predstavile sveže, nasmejane in samozavestne. Svetovni izbor sta iz občinstva spremljala tudi Zojin fant Teodor Zajc in njena mami Petra Ulaga, ki sta s slovensko zastavo v roki navdušeno pozdravila Zojo v prelepi modri obleki (na fotografiji). Skoraj mesec dni so dekleta preživela v hotelskem kompleksu v Manili, kratek čas tudi v prelepem Kandaya Resortu v Cebuju. »Na Filipinih so lepotna tekmovanja izjemno priljubljena in hitro smo postale popularne. Pozdravljali so nas na vsakem koraku, se želeli fotografirati z nami, vlekli so nas za roke, objemali. Spoznale smo, kaj pomeni biti znana oseba, in priznam, da to lahko zelo hitro postane naporno. Na vsakem koraku so nas spremljali varnostniki, tako da kakšne zasebnosti res nismo imele,« nam je tovrstno izkušnjo zaupala Zoja. S Filipinov je prišla veliko samozavestnejša in hkrati prepričana, da to, kar počne, dela dobro. Sodelovanje na svetovnem izboru za miss Earth ji je namreč dalo bistveno več kot zgolj potovanje v eksotično deželo. Dekleta so se med drugim naučila, kako se znajti v svetu, kjer je zasebnost tabu. Čas, ko sta bili v ospredju vsakodnevna popolna urejenost in odmaknjenost od stvarnega življenja, je bil ravno prav dolg, da je Zoja začela pogrešati Slovenijo in svoj mir. Domov se je vrnila precej utrujena in neprespana, a bogatejša za številna prijateljstva in spoznanja.

