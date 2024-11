družabno

Zojo čaka dan D

8.11.2024 | 11:00 | Renata Mikec

Foto: CDN Digital

Na svetovnem izboru za miss Earth na Tajskem je med 24 kandidatkami tudi Novomeščanka Zoja Ulaga (na fotografiji v prvi vrsti levo). Vrhunec prireditve bo sobotni finale in dekleta že mesec dni nabirajo izkušnje in vtise za najlepšo predstavitev sebe in dežele, iz katere prihajajo. Med drugim se bodo predstavila tudi v narodni noši, Zoja bo oblečena v belokranjsko. Kandidatke imajo v petzvezdičnem Kandaya Resortu na filipinskem otoku Cebu na voljo vrsto različnih dejavnosti, obiskale so tudi že številne znamenitosti in Filipine doživele v različnih dimenzijah. Zoja je nad prijaznostjo domačinov, gostoljubnostjo in turistično ponudbo navdušena, Filipine pa v družbi deklet doživlja na res poseben način. Na fotografiji je v družbi preostalih kandidatk. Ena od njih si bo nadela krono miss Earth 2024, ki jo bo prevzela od prelepe Albanke Drite Ziri. Na fotografiji ob letošnjih kandidatkah je tudi lanska miss Earth Fire – domačinka Cora Bliault. Tudi v uredništvu naše družabne držimo pesti, da Zoji na finalnem izboru uspe stopiti še stopničko višje.

‹ nazaj