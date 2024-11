kultura

Med perjem in cvetovi

15.11.2024 | 10:00 | M. Ž., Foto: Siniša Ružičić

Straža - Med perjem in cvetovi je naslov fotografske razstave ljubiteljske fotografinje Nuše Plankar z Otočca, ki bo še slab mesec na ogled v avli Kulturna doma Straža. Na ogled je postavila 14 fotografij, skupna tema je narava, a iz dveh perspektiv.

Z Nušo Plankar se je o njenih fotografijah pogovarjal Iztok Umek.

»Ena je narava od blizu, to so makro fotografije rastlin, druga pa fotografije ptic, ki jih opazujemo od daleč. Zadnji pano fotografij poveže obe perspektivi v eno skupno: makro svet živali, ki ga upodabljajo fotografije žuželk,« je orisala 24-letnica, ki je z družino v Straži živela v otroštvu, tam živita tudi njena stara starša, poznani vsestranski kulturnik Franc (Frane) Umek in njegova Majda.

To je njena druga fotografska razstava, omogočilo jo je tamkajšnje kulturno umetniško društvo. S prvo, fotografijami rastlin, se je prav tako predstavljala straški javnosti, takrat pa ji je pri organizacijo pomagala Osnovna šola Vavta vas.

Razstava bo na ogled še slab mesec dni.

Sicer je Nuša Plankar velika ljubiteljica knjig, tako da se odločila za študij bibliotekarstva. Pri štirinajstih letih je napisala svoj prvenec, knjigo z angleščini z naslovom Talking to the death (Pogovor z mrtvimi), za njen izid sta poskrbela že omenjena dedek in babica. »Od takrat sem napisala še nekaj kratkih zgodb, a še niso objavljene. Žal že nekaj let ne pišem. Želja je, samo časa si ne vzamem. Trenutno začenjam s pisanjem magistrske naloge na temo informacijskega vedenja srednješolcev pri izbiri domačega branja, tako da bo leposlovje še malo počakalo,« je povedala.

Na odprtju se je z Nušo Plankar o fotografijah njen stric Iztok Umek, Meta Dular pa je na violini zaigrala Piransko promenado in Prvi tango, skladateljice Anastazije Juvan.

