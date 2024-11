dolenjska

Pohvala novemu mirnopeškemu župniku

14.11.2024 | 13:40

Bralka iz okolice Mirne Peči se je oglasila s pohvalo novemu mirnopeškemu župniku mag. Blažu Franku. »Po več kot dvajsetih letih smo dobili novega dušnega pastirja in mnogi smo se kar bali te spremembe. A zdaj, ko je gospod Franko pri nas že nekaj mesecev, lahko rečem, da je odličen. Ima krasne pridige, ne predolge, preproste, a globoke, jasne in dojemljive vsem, pa čeprav je zelo študiran in je k nam prišel iz Rima. Poleg vsega je novi župnik zelo prijazen in ljudski, trudi se biti dostopen vsem, predvsem pa se zna tudi zahvaliti. Same lepe lastnosti ga odlikujejo. Pa tako ne mislim le jaz, s komer koli se pogovarjam, pravi podobno, zato mu želim vse dobro in naj še dolgo ostane v naši župniji,« je dejala klicateljica.

Za novega župnika je Franka avgusta umestil novomeški škof dr. Andrej Saje, ki se tudi sicer rad vrača v svojo rodno župnijo. (Foto: arhiv DL; L. M.)

Članek je bil objavljen v tiskani številki Dolenjskega lista v rubriki HALO, tukaj bralec Dolenjca!

