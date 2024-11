novice

Izjemno nevarna situacija, ki spodjeda pravno državo

14.11.2024 | 12:30 | STA; M. K.

Po požigu hiše sodnika v Brežicah (kot smo poročali, gre za predsednika brežiškega okrajnega sodišča Almirja Kurspahića) in ob objavah groženj sodnikom in tožilki na družbenih omrežjih se v Sloveniji vrstijo odzivi, ki takšna dejanja najostreje obsojajo.

Po četrtkovem nočnem napadu - hiša brežiškega sodnika. (Foto: M. L.)

Sodni svet



Sinoči se je oglasil Sodni svet, ki opozarja, da gre za izjemno nevarno situacijo, ki spodjeda temelje pravne države. Pričakuje, da bodo tudi druge ustanove te incidente obravnavale z vso resnostjo in prioritetno.

"Vsakršno ravnanje, ki vzpodbuja nasilje oziroma poziva k nasilju, je nedopustno in terja ustrezen odziv pristojnih organov. Ravnanja, ki so usmerjena v napad na posameznike, ki izvajajo sodno oblast, in v pravosodje kot celoto, so še posebej zavržna," so zapisali člani Sodnega sveta v izjavi, ki so jo soglasno sprejeli na včerajšnji seji.

V njej ugotavljajo, da gre za izjemno nevarno situacijo, ki spodjeda temelje pravne države. Obenem napovedujejo, da si bo Sodni svet "v okviru svojih pristojnosti prizadeval za zaščito sodnikov in sodstva kot celote ter pričakuje, da bodo tudi druge institucije incidente, ki smo jim priča v zadnjem tednu, obravnavale z vso resnostjo in prioritetno".

Sodni svet se je po besedah njegove predsednice Urške Kežmah z izjavo torej odzval na incidente, povezane s sodniki, konkretno na informacijo o požigu hiše sodnika iz Brežic, kjer policija sicer še ugotavlja, ali je bil povezan z delom sodnika. Prav tako so se odzvali na objave na družbenih omrežjih s pozivi k nasilju in osebnimi podatki sodnikov in tožilke, ki jih je zaradi sojenja v zadevi Patria odškodninsko tožil prvak SDS Janez Janša.

Odvetniška zbornica in državno odvetništvo

Odvetniška zbornica je nedavne objave o sodnikih in tožilki na omrežju X ter požig hiše brežiškega sodnika označila kot skrajno zavržne in v popolnem nasprotju z demokratičnimi vrednotami. V izjavi za javnost se je zavzela za ničelno toleranco do nasilja. Odzvalo se je tudi Državno odvetništvo RS, ki prav tako odločno zavrača pozive k nasilju.

Odvetniška zbornica Slovenije je ogorčena in zgrožena nad objavo fotografij več sodnikov in tožilke z domačimi naslovi ter pozivi k nasilju. Še toliko bolj je ravnanje z objavo nedopustno, so zapisali, v luči nedavnega napada in požiga hiše brežiškega sodnika. "Ostro obsojamo poškodovanje sodnikove hiše, toliko bolj, v kolikor je do tega prišlo v povezavi z njegovo funkcijo," so zapisali.

Kakršni koli nezakoniti pritiski, ki se jih zaradi njihovega dela izvaja na nosilce sodne oblasti, so nesprejemljivi in jim ne bi smel biti izpostavljen nihče v pravosodju, so poudarili.

Vsem, ki so bili neposredno napadeni oziroma ogroženi, so v zbornici izrazili podporo. Hkrati so apelirali k obsodbi vsakršne oblike nasilja ter k zaščiti sodne veje oblasti in pravosodnega sistema.

Na nedavne napade, usmerjene zoper sodnike in tožilce, so se ostro odzvali tudi v Državnem odvetništvu RS. "Posebej zaskrbljujoče je, da nedavni dogodki ne pomenijo le napadov na posameznike, temveč kažejo tudi na porast nedopustnih pritiskov na nosilce temeljnih funkcij pravosodja in s tem na delovanje pravne države, ki je naša skupna vrednota," so zapisali v izjavi za javnost. K obravnavi in preprečevanju tovrstnih zavržnih ravnanj je treba pristopiti z vso resnostjo, menijo.

Na neprimerne objave z grožnjami sodnikom in tožilki je v torek opozorila ministrica za pravosodje Andreja Katič, v sredo pa so se zvrstile obsodbe dogajanja iz sodniških in tožilskih vrst ter politike. Vrhovno sodišče v tej zadevi med drugim pripravlja kazensko ovadbo. Policija pa intenzivno izvaja aktivnosti za zagotovitev varnosti pravosodnih funkcionarjev ter za odkritje storilca ali storilcev.

